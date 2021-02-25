Как борьба с вариантами Covid-19 может изменить стратегии вакцинации

"Появление новых мутаций коронавируса вынуждает лаборатории адаптировать свои вакцины, органы здравоохранения - изобретать новые нормативные процедуры, а государства - пересматривать свои стратегии вакцинации", - пишут журналисты Le Monde Натаниэль Эрцберг и Хлоя Эберхардт.

"(...) Чтобы противостоять мутациям, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 10 февраля заявило о том, что оно попросило производителей определить, обеспечивает ли их вакцина защиту от трех вариантов, и предоставить ему соответствующие данные. На сегодняшний день в Евросоюзе сертифицированы три вакцины (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca). Четвертая вакцина, разработанная Johnson & Johnson в виде однократной дозы, должна пройти сертификацию в середине марта и прибыть во Францию в мае, а вслед за ней вакцины CureVac и Novavax", - говорится в статье.

"17 февраля Европейская комиссия также пошла в наступление, объявив программу "HERA incubator": будет выделено 75 млн евро на более быстрое выявление мутаций вируса путем разработки специфических тестов и увеличения количества секвенирований генома; 150 млн евро позволят усилить исследования новых вариантов. Этой инициативой Брюссель хочет подготовиться к "следующей фазе" пандемии, "от раннего обнаружения новых вариантов до быстрого массового производства вакцин второго поколения, если это необходимо", - передают авторы статьи.

"(...) Опубликованные последние три исследования третьей фазы испытаний вакцин (AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax) идут в том же направлении: их вакцины сохраняют почти все свои защитные свойства против варианта B.1.1.7, обнаруженного в Великобритании; с другой стороны, они теряют часть своего удара против мутировавшего B.1.351, который появился в Южной Африке", - пишет Le Monde.

"В сравнении с исходным штаммом и южноафриканским вариантом эффективность падает с 90% до 49% у Novavax и с 72% до 57% у Johnson & Johnson, заявили две американские компании. Что касается вакцины AstraZeneca, группа специалистов из Южной Африки показала, что ее эффективность в предотвращении легких симптомов снизилась с 62% до 22%", - говорится в публикации.

"Компании Pfizer-BioNTech и Moderna в конечном счете зафиксировали значительное снижение активности нейтрализующих антител в своих вакцинах (в три раза для первой и в шесть раз для второй). Учитывая очень высокий уровень эффективности (95%) против основного штамма, две команды по-прежнему убеждены, что они сохранят очень хорошую защиту от вариантов. Однако Moderna признала, что снижение титра антител "предполагает потенциальный риск более быстрого ослабления иммунитета", - передают журналисты.

"О последнем результате вакцины Pfizer-BioNTech сообщила команда из Оксфордского университета, которая разработала... вакцину AstraZeneca. Британские исследователи обнаружили, что большая часть так называемого "клеточного" иммунитета, направленного не против вирусов, а против инфицированных клеток человека, сохраняется", - отмечает Le Monde.

"(...) В отличие от гриппа, который подвержен сезонной корректировке, Covid-19 вызывает непредсказуемый ритм и мутации. Чтобы оставаться в гонке, лабораториям приходится выбирать между несколькими стратегиями", - указывает издание.

"Наиболее очевидная стратегия заключается в изменении антигена существующего продукта. Такой вариант выбрали AstraZeneca, которая надеется разработать новую вакцину осенью, и Johnson & Johnson, "если завтра появится вариант, против которого [их] вакцина не будет эффективной", - уточняет Телма Лери, директор отдела инфекционных болезней.

"(...) Такое же заверение делает компания Pfizer, которая рассмотрит данную стратегию, "как только будет выявлен штамм, который значительно снижает защиту". В этой гонке за новой вакциной "нет никаких сомнений в том, что первыми будут готовы те, у кого есть мессенджер РНК", - заявляет вакцинолог Мари-Поль Киени. Благодаря такой технологии нет необходимости культивировать измененный вирус или перекомпоновывать белки: "изменение вакцины похоже на изменение детали в конструкторе Lego".

"Pfizer, как и Moderna, начала исследования для определения эффективности третьей бустерной дозы, которая может принимать форму простого повторения существующей вакцины или нового продукта, специально адаптированного для вариантов (бразильского и южноафриканского для Pfizer, южноафриканского для Moderna), и 24 февраля объявила, что готова начать клинические испытания)", - сообщает издание.

"Наконец, промышленность и академические исследования ищут вакцину второго поколения, способную защищать от нескольких вариантов одновременно. Так, CureVac, специалист по мессенджерам РНК, объявила в начале февраля, что собирается разработать вместе с GSK новую поливалентную вакцину-кандидат, которая может выйти на рынок уже в 2022 году", - говорится далее.

"(...) Основные подводные камни могут исходить от некоторых бустеров. "Ревакцинация против аденовируса может оказаться контрпродуктивной", - считает Акико Ивасаки, вирусолог из Йельского университета в США.

"(...) Другой потенциальной опасности вакцинологи дали красивое название "первородный иммунный грех". Бруно Лина, вирусолог из Университетского клинического центра в Лионе и член Ученого совета, описывает этот принцип: "Когда вы впервые заразились или получили эффективную вакцинацию, это вызывает сильный отпечаток в иммунной системе. Когда ревакцинация проводится с помощью ближайшей вакцины, она может реактивировать только уже существующий ответ, но не новую защиту. Такое понятие установлено и при этом оспаривается".

"Бьорн Майер из Института Пастера также не исключает такой возможности. Но он хочет верить, что третья инъекция, "даже если не вызывает специфический ответ против мутировавших частей, то она повысит экспрессию нейтрализующих антител, которые распознают неизмененные части белка-шипа и, таким образом, обеспечат усиленную защиту".

"(...) Как будут сертифицироваться эти новые вакцины? Этот вопрос мучает все агентства санитарной безопасности, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), EMA, ВОЗ и многие национальные учреждения. Для первых вакцин против Covid-19 от концепции до утверждения на рынке прошло девять месяцев, - напоминают авторы статьи. "Что касается этих же вакцин, "адаптированных" к вариантам, все сходятся во мнении о том, что и речи быть не может о повторении полного курса, - указывает Мари-Поль Киени. - Но какую страховку мы должны взять? Какие данные мы должны потребовать от лабораторий? На данный момент единственная вакцина, которая освобождается от выполнения всех критериев, это вакцина от сезонного гриппа".

"(...) В Соединенных Штатах некоторые возражают, что вакцины против Covid-19 не такие проверенные, как вакцины от гриппа. "Конечно, у нас меньше времени, необходимого для оценки, но учитывая, что миллионы людей уже вакцинированы, у нас есть надежные данные о безопасности, - считает Бруно Лина. - К тому же в данном случае, как при гриппе, мы изменим только часть генетического материала или белка".

" (...) Каковы будут последствия для стратегии вакцинации? Это, пожалуй, самый принципиальный аспект появления вариантов, - отмечают журналисты. "До сих пор у нас была четкая стратегия: вакцинировать в приоритетном порядке людей, наиболее подверженных риску развития серьезных форм, чтобы избежать смертей и предотвратить переполнение больниц", - напоминает Мари-Поль Киени, глава комитета по вакцинам от Covid-19, который консультирует французское правительство. Вторая причина также обусловливала привилегированный доступ, предоставленный медицинскому персоналу".

"Но появившиеся варианты перетасовывают карты. Их выработка в первую очередь подпитывается циркуляцией вируса, поэтому мишенью для вакцинации становится все население, включая детей", - продолжает Киени, которая считает, что следует начать с того, чтобы "как можно быстрее вакцинировать как можно больше людей нынешней вакциной". Опять же, все будет зависеть от конкуренции между вариантами и от результатов тестов эффективности, проведенных на существующих вакцинах. "Если дополнительная ревакцинация текущей вакциной окажется необходимой и достаточной, то мы это сделаем. Если нужно перейти на новую вакцину, то мы должны быть к этому готовы. И, если это подтвердится с нашими двумя текущими инъекциями, то мы проведем вакцинацию детей".

"По мнению Бруно Лина, эти варианты вновь открывают "старые дебаты о выборе между индивидуальной и коллективной защитой": "Во Франции мы вакцинируем против гриппа в первую очередь пожилых людей, которые являются наиболее уязвимыми. Но это также те, для кого вакцина работает наименее эффективно. В других странах, таких как Великобритания и Финляндия, в первую очередь вакцинируют детей, потому что именно они больше всего разносят эпидемию. Придется задать себе вопрос".

"Вакцинировать студентов или даже детей, чтобы защитить их бабушек и дедушек? Пока эта гипотеза казалась исключенной. Правда, ни одна вакцина не доказала свою способность блокировать передачу вируса. Но, в дополнение к определенным данным, в частности, полученным при израильской кампании вакцинации, которые ссылаются на данное направление, варианты предлагают новый аргумент в пользу "изменения парадигмы". "Помните, что вакцинация - это альтруистический акт", - добавляет Лина. Неожиданный месседж, предложенный несколькими вариантами Covid-19", - резюмируют журналисты.