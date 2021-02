25 февраля 2021 г. Джулиан Барнс | The New York Times Кандидат Байдена на пост главы ЦРУ предупреждает о китайской и российской угрозе в ходе дружелюбных слушаний по его утверждению "Кандидат президента США Байдена на пост главы ЦРУ во время слушаний по утверждению его кандидатуры в среду пообещал улучшить слежку за Китаем и предупредил о способности России вмешиваться в американские дела (...)", - передает The New York Times. "Уильям Дж. Бернс настаивает, что Китай является враждебной державой и величайшей геополитической проблемой для американского разведывательного сообщества. Он призвал к вложению дополнительных ресурсов и перенаправлению персонала, а также к технологическим инновациям. Он также предупредил, что, даже будучи ослабевающей державой, Россия показала, что она может быть разрушительной. И он пообещал изучить доказательства таинственных атак, в результате которых у сотрудников ЦРУ развились хронические заболевания (...)", - говорится в статье. "Утверждение кандидатуры Бернса в качестве директора ЦРУ представляется почти гарантированным, поскольку его поддерживает подавляющее большинство сенаторов от обеих партий, - констатирует газета. - (...) Слушания в Комитете Сената по разведке были больше похожи на коронацию, чем на конфронтационную сессию вопросов и ответов, и дискуссия в большей степени была сосредоточена на внешней политике, чем на вопросах разведки, что, возможно, неудивительно, учитывая опыт Бернса в качестве посла в Иордании и России, а также высокие посты в Госдепартаменте, которые он занимал". "По словам нынешних и бывших чиновников, этот глубокий опыт и способность четко объяснять сложные внешнеполитические вызовы и привлекли президента Байдена. (...)" "На слушании Бернс охарактеризовал китайское правительство как враждебное и хищное. "Я думаю, что нам нужно пристегнуть ремни и приготовиться к долгому пути в соперничестве с Китаем, - заявил он. - Это не похоже на соперничество с Советским Союзом в холодной войне, которое велось, в первую очередь, ради безопасности и идеологии. Это противник, чрезвычайно амбициозный в технологической сфере, а также способный экономически". (...) "Бернс, бывший посол в Москве, имеет большой опыт изучения России и ее президента Владимира Путина. В то время как Бернс неоднократно заявлял, что сила власть Москвы ослабевает, он подчеркнул способы, которыми Россия может создавать проблемы, включая кибероперации, такие как взлом SolarWinds, который позволил ей украсть секреты у девяти федеральных агентств. "Путинская Россия продолжает демонстрировать, что ослабевающие державы могут быть столь же разрушительными, как и укрепляющиеся, и могут использовать для этого асимметричные инструменты, особенно кибер-инструменты, - заявил Бернс. - Мы не можем позволить себе их недооценивать". "Законодатели также подняли вопросы о недугах, от которых страдают нынешние и бывшие сотрудники ЦРУ после загадочных эпизодов, постигших сотрудников управления за границей. Хотя некоторые нынешние и бывшие чиновники заявили, что наиболее вероятным виновником этих атак является Россия, руководство ЦРУ при правлении администрации Трампа заявило, что у него нет доказательств, чтобы делать выводы, - пишет издание. - Сенаторы не задавали прямых вопросов, по крайней мере, на открытом заседании, считает ли Бернс ответственным за них Россию. И он не высказал своего мнения. Однако Бернс пообещал изучить доказательства и сказал, что "сделает чрезвычайно приоритетным выяснение того, кто несет ответственность" за эти атаки. Законодатели спросили о том, получили ли все сотрудники ЦРУ, пострадавшие в результате этих загадочных эпизодов, надлежащее лечение при черепно-мозговых травмах. Бернс заверил, что обеспечит их лечение в Национальных институтах здравоохранения и Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Марк Полимеропулос, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, ставший жертвой необъяснимой атаки во время поездки в Россию, в этом месяце прошел там курс лечения. (...) Источник: The New York Times