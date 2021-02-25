Нечто вроде новой нефти

"Вакцина "Спутник" используется уже в 30 странах. В Евросоюзе Россия пока пытается продвигать ее в основном в отдельных государствах. Хочет ли Москва таким образом вбить клин между странами ЕС?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Пока это только промежуточная оценка, но анализ, опубликованный в научном журнале Lancet (...), показал в начале февраля, что эффективность вакцины составляет около 91,6% - почти столько же, сколько и у вакцин на основе мРНК от Biontech/Pfizer и Moderna. Независимые ученые, ознакомившись с имеющимися на сегодняшний день данными, оценили "Спутник V" как "безопасную и эффективную" вакцину", - отмечают авторы публикации.

"Примерно 30 стран по всему миру, среди которых несколько южноамериканских государств, уже доверяют "Спутнику V". Единственной среди стран ЕС препарат зарегистрировала Венгрия. Теперь интерес к нему растет также в Хорватии, Словакии и Чехии. (...) Нельзя полагаться только на медленные поставки ЕС, написал премьер-министр Словакии Игорь Матович в Facebook. Он выступил за то, чтобы заключить договор в ближайшее время, пока вакцина не закончится".

"В этой связи депутат бундестага Рената Альт, имеющая словацкие корни, призвала ЕС обеспечить Словакию дополнительным количеством вакцины. То, что Словакии приходится просить о помощи Москву, "постыдно для европейской солидарности", сказала она".

"В настоящий момент поставки "Спутника" блокируются как в Чехии, так и в Словакии партнерами по коалиции и министрами здравоохранения - они настаивают на совместном европейском пути. По этой причине предложение отклонила и Германия. Однако общеевропейской процедуры в отношении "Спутника", вероятно, не будет. По данным Европейского агентства лекарственных средств EMA, заявление на регистрацию вакцины пока не подавалось - поэтому каждой стране придется принимать свое решение", - говорится в статье.

"С точки зрения Брюсселя, это попытка России вбить клин между государствами ЕС. "Вакцины являются инструментом в борьбе за власть и влияние во всем мире", - говорит уполномоченный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель".

"Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что ей хотелось бы услышать ответ на вопрос о том, "почему Россия - теоретически - предлагает миллионы доз, в то время как вакцинация ее собственного населения продвигается в недостаточной степени".

"Российское представительство в Брюсселе подчеркивает, что вакцинация собственного населения имеет "абсолютный приоритет", хотя российские ведомства и продвигают вакцину на международном рынке. Оба процесса якобы осуществляются независимо друг от друга. Но, хотя страна первой в мире еще в декабре начала вакцинировать "Спутником V" врачей и медперсонал, по данным газеты РБК, первую дозу вакцины получили лишь около 3,3 млн человек. Это соответствует только 2,2% населения", - указывает издание.

"Считается, что это вызвано тем, что в крупнейшей по площади стране мира препарат зачастую тяжело доставить в отдаленные регионы. К тому же мала готовность людей к вакцинации".

"Производитель "Спутника" пока не подавал заявление на регистрацию вакцины в Европейское агентство лекарственных средств EMA, говорит фон дер Ляйен. EMA было вынуждено разъяснить, что заявки не поступало: ведомство лишь находится в диалоге с предприятием и дало ему рекомендации. Этому возражает Российский фонд прямых инвестиций: по его словам, заявление на регистрацию "Спутника" было подано в EMA и даже получено подтверждение".

"(...) Впрочем, данные об эффективности вакцины могут вводить в заблуждение, потому что все зависит от того, что оценивать как успех и на каких испытуемых изучалась вакцина. По оценке экспертов, вакцина, по-видимому, эффективно защищает от симптоматического и тяжелого течения болезни. Насколько она препятствует мягко протекающей инфекции и дальнейшей передаче вируса, пока неясно, как и в случае с другими вакцинами".

"Для регистрации в EMA россияне должны предоставить все данные исследований, заявила фон дер Ляйен - необходимо изучить и предприятия. Одной статьи в Lancet, по ее словам, недостаточно, - пишет Süddeutsche. - То, что Россия уже экспортирует вакцину "Спутник" во многие страны, связано, по словам эксперта по здравоохранению, имя которого не называется, с престижем. "В принципе это наша новая нефть", - сказал он в разговоре с газетой "Комсомольская правда".