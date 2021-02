25 февраля 2021 г. Чарли Гоуанс-Эглинтон | The Times Эти сцены страсти в "Бриджертонах" потребовали практики "Самая жаркая сцена в нашумевшем и самом популярном на сегодняшний день историческом сериале "Бриджертоны" была снята первой. Это сцена орального секса - ублажают женщину, что по-прежнему является редкостью на телевидении - между новобрачными герцогом и герцогиней, которая извивается на лестнице в библиотеке (...)", - пишет The Times. "Самой первой, в первый съемочный день, мы снимали сцену женского сексуального удовольствия, и съемки велись в джентльменском клубе, в который женщинам не разрешалось входить до 1980 года", - рассказывает Лиззи Тэлбот, координатор сериала по интимным сценам.The Reform Club на Пэлл-Мэлл в Лондоне был основан в 1836 году для сторонников Закона о реформе, который первым официально исключил женщин из участия в парламентских выборах. До этого женщины голосовали, хотя и редко (...)", - отмечает издание. "Shondaland, продюсерская компания, основанная Шондой Раймс (известной по "Анатомии страсти"), была не первой, кто нанял координатора по интимным сценам. Такие координаторы были задействованы во всех самых обсуждаемых сериалах прошлого года: "Я могу уничтожить тебя", "Нормальные люди", "Это грех". Предпосылки к появлению координаторов по интимным сценам возникли в начале 2000-х, когда американка Тоня Сина употребила это название в своей магистерской диссертации; затем она стала создавать первые протоколы для постановки интимных сцен в театре и на экране. Тогда на эту услугу спрос был невелик - но все изменило движение Me Too", - говорится в статье. "У нас никогда не возникает проблем, связанных со сценами насилия, потому что существует так много протоколов, процедур и техник, которые позволяют безопасно осуществлять их постановки, в определенной степени это почти методично, - говорит Тэлбот. (...) - Но если говорить об интимной части... (...) Никаких правил не было. Не было протоколов. Каждый полагался на благосклонность своего партнера по сцене и на добрые намерения своего режиссера, но это подстраховка, и для многих людей этого оказалось недостаточно". "Однако дело не только в защите. "Очевидно, нам нужны здоровье и безопасность, но этот функционал намного больше, особенно с точки зрения постановки", - поясняет она. "События в "Бриджертоне" происходят в эпоху Регентства, но (...) романы Джулии Куинн были опубликованы в 2000-х, поэтому в них дело не ограничивается, как у Джейн Остин, томными взглядами и целомудренными поцелуями. Когда 33-летняя Тэлбот получила предложение о сотрудничестве, она была не дома, работала над другим проектом, и у нее не было с собой ее электронной книги. "Я попросила прочитать роман свою маму. Поскольку речь идет о периоде Регентства, я подумала: "Может ли это быть графично?" В прошлый раз мы увидели мокрую рубашку на Колине Ферте, так что я действительно ожидала, что там все будет довольно минимально. Но мама сказала: "Я думаю, работы у тебя будет много". "Для обстоятельных сексуальных сцен в "Бриджертонах" Тэлбот запросила - и получила - столько же времени на репетиции и съемки, сколько и сцены с каскадерскими трюками. "Обычно приходится репетировать в тот же день, когда назначены съемки, но в "Бриджертонах" было по-другому. Поскольку у нас было время, мы приходили подготовленными, и вся постановка была подготовлена", - рассказывает она. "Тэлбот встречается с актерами индивидуально, чтобы определить, что для них комфортно, и записывает все это для ясности, - повествует издание. - Эти границы определяют ее физические постановки, которые также является результатом сотрудничества с актерами и режиссером, но означают, что она готова вмешаться от имени актера, если возникнет необходимость. "(...) Возможно, мы работаем с ограничителями, например: "Вы можете положить руку от верхней части моей шеи до нижней части спины или где-то посередине. В этом промежутке вы можете делать все, что хотите, но до других мест не дотрагиватесь". Так что у вас будет немного свободы по сравнению с рисованием "картины по номерам", но при этом вы будете знать, что все идет последовательно и безопасно. Это один подход, а затем может быть и другой, например: "Мы точно знаем, что делаем. Вы кладете ладонь сюда, а затем двигаете ее вверх по руке до плеча и затем до шеи". "Репетиции для "Бриджертонов" проходили параллельно с занятиями верховой ездой, уроками этикета и танцев. "Если относиться к интимным сценам так же, как к репетициям трюков, к репетициям танцев, это избавляет от неловкости и страха, потому что это всего лишь еще одна сцена", - подчеркивает она. (...) "Съемки сцен медового месяца главных героев Дафны Бриджертон (Фиби Дайневор) и герцога Гастингса (Реже-Жан Пейдж) требовали закрытия некоторых участков территории замка Ховард в Йоркшире, который обычно открыт для публики, пока там снимали сцены секса у озера и у каменного входа в храм XVIII века. В какой-то момент Дайневор столкнулась с посетителями садов величественного замка в общественном туалете. "Она выглядела немного как привидение в этой бледной ночной рубашке с длинными волосами, и несколько их шокировала". Тем не менее, у них не было шанса наткнуться на что-то еще более шокирующее - закрытые декорации являются стандартной практикой для интимных сцен, и на съемочной площадке находятся только те члены бригады, которые необходимы для этой сцены (хотя кураторы замка настаивали на том, чтобы присутствовать даже на закрытых площадках, используемых для сцен секса, чтобы гарантировать, что не будет повреждена незаменимую мебель)", - говорится в статье. "(...) Netflix не пришлось добавлять сексуальности. Все это есть в книгах. Прелюдия эпохи Регентства всегда включает в себя "сдавливание ягодиц", странные ощущения, испытываемые респектабельными барышнями в некоторых частях тела, которые "нельзя называть вслух", "колени, превращающиеся в воду", и общую растрепанность, обычно волос". "Это был такой поцелуй, который окутал ее с головы до пят. Поцелуй, который легко мог превратить ее колени в воду и заставить ее упасть в экстазе на софу (...)", - говорится в одном из романов. "Иногда герои переходят к сексу в гостиной, хотя Франческа Бриджертон залихватски зачинает наследника графства на свежем воздухе. Однако в основном секс происходит в постели (...)", - отмечается в публикации. Источник: The Times