Чехия: на ключевых выборах идет борьба между профессором и союзником Путина

"Казалось бы, попытка профессора по естественным наукам стать следующим президентом Чехии - не поворотное политическое событие. Но в ситуации, когда в Европе ширится раскол на "восток" и "запад", она вполне может стать таковым", - пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри.

"На этой неделе Иржи Драгош стремится выиграть во втором туре выборов у действующего президента Милоша Земана, который поддерживает Россию. Драгош, человек с манерами ученого, обещает "вернуть достоинство" почти церемониальному посту президента, на котором его соперник провел пять лет бурно: в стычках с прессой, другими политиками и западными союзниками страны", - говорится в статье.

По мнению издания, победа Драгоша будет означать, что "антиисламский пантеон лидеров восточного фланга ЕС" лишится одного человека, а также ослабит позиции премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. О Бабише издание пишет так: "сторонник Земана, миллиардер, ему трудно заручиться поддержкой правительства после прошлогодней победы на выборах".

"73-летний Земан, поклонник российского президента Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, утверждает, что 68-летний Драгош мягко относится к иммиграции, а Драгош клянется вернуть страну к западным ценностям, которые она приветствовала три десятилетия назад, покинув орбиту СССР после уничтожения "железного занавеса", - говорится в статье.

Судя по соцопросам, кандидаты "идут голова в голову".

Земан пообещал во второй раз наделить Бабиша полномочиями после того, как премьеру был вынесен вотум недоверия. "Драгош тоже сказал, что может работать с этим магнатом, но он необязательно будет поддерживать Бабиша так, как Земан", - считает издание.

Автор отмечает, что у Земана есть лояльный электорат, а его предостережения, что мусульмане введут в Чехии законы шариата, сильно действуют на сторонников.