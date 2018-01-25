Мафии тоже нравятся биткоины: ндрангета и каморра отмывают деньги

"Тото Риине, главному боссу "Коза Ностры", никогда бы не пришло в голову сунуться в чащу биткоинов. Он принадлежал к старой школе, недоверчивой по своей природе, острожной с новыми технологиями", - пишет корреспондент итальянского журнала L'Espresso Джовании Тициан. "Однако потенциал виртуальной валюты был замечен тайными агентами эклектичных и предприимчивых банд, и они пробуют силы на новых рубежах криптовалюты, пережившей бум в конце года с заоблачным курсом, упавшим в эти дни, но все же невероятно высоким по сравнению с периодом трехлетней давности", - говорится в статье.

Это, несомненно, рискованная, но весьма прибыльная инвестиция для тех, кто хочет очистить деньги от преступной грязи. Издание расследовало темную сторону самой известной криптовалюты, к которой обращаются всевозможные преступники, включая педофилов, мошенников и мафию. Мафиози, сообщает журналист, вот уже два года закупают биткоины, чтобы отмыть деньги, полученные в результате наркотрафика, мошенничества, вымогательства и дачи денег в долг под проценты.

"В 2015 году цена одного биткоина колебалась от 300 до 500 евро, 16 декабря прошлого года она достигла максимума - 19 тыс. евро, а сейчас она колеблется от 8 до 10 тыс., - передает корреспондент. - Таким образом, самые предприимчивые, купив всего один биткоин и обменяв его перед рождественскими праздниками, заработали бы почти 20 тыс. евро чистыми". Среди тех, кто вложился в тот период в криптовалюту, - группа лиц, связанных с каморрой и ндрангетой, которая находится в фокусе подозрений следователей по борьбе с отмыванием денег Банка Италии, рассказывает Тициан. Подразделение финансовой информации (Uif), отвечающее в итальянском Центробанке за борьбу с отмыванием денег, изучает многочисленные мутные операции, которые касаются перевода денег зарубежным компаниям, занимающимся куплей-продажей биткоинов.

Как выяснил журнал, обмен евро на биткоины может осуществляется и при помощи наличных, и это устраняет риск того, что останутся полезные для расследования следы. Издание связалось с несколькими специализирующимися на таких услугах брокерами в Риме, Милане и Удине, которые объяснили, как можно отмыть деньги, предложив самую ценную услугу: анонимность.

"Недавние отчеты следователей из Uif указывают на "сообщения о подозрительных операциях", в которых фигурирую лица с выдающимся преступным послужным списком, - говорится в статье. - В частности, это мужчины и женщины, близкие к неаполитанской каморре. Кланы из Неаполя и некоторые из окрестностей Казерты, которые контролируются печально известным кланом Казалези". Эти деньги, как подозревает Банк Италии, были переведены в биткоины посредством разрешенных обменных операций, осуществленных зарубежными трейдинговыми компаниями.

"Однако не только каморра заслала людей, чтобы разведать темную строну виртуальной валюты. Среди пионеров отмывания денег через криптовалюту всплывают предприниматели и наркоторговцы ндрангеты, относительно которых проводятся дополнительные проверки, - сообщает Тициан. - Среди них предположительно фигурируют имена, связанные с косками равнины Джоя-Тауро, то есть современной калабрийской мафии".

"В 2015 году фигуры, связанные с неаполитанской каморрой, за которым наблюдает Uif, вложили в криптовалюту примерно миллион евро, - информирует автор. - Сегодня эта грязная добыча в биткоинах, купленных менее чем по 500 евро за биткоин, стала внушительной массой миллионов, если быть точными - это 10 млн в момент пика максимального курса в декабре. В любом случае, первоначальный преступный капитал был не только отмыт и приобрел анонимность, но и значительно раздулся".

"Отмывание денег посредством приобретения биткоинов? Мы наблюдаем такой феномен. И я бы не удивился, если бы этим занимались мафиозные организации", - заявил изданию Франческо Таверно, главный технический директор почтовой полиции, главного разведывательного ведомства по борьбе с интернет-преступлениями. "Чаще всего это происходит при соучастии обменников, компаний, которые меняют обычную валюту на виртуальную", - пояснил чиновник. Причина этой двусмысленности заключается в том, что эти холдинги предлагают разнообразную гамму анонимных финансовых услуг, отмечает автор. "Проблема в том, что часто они смешивают несколько биткоинов, за которыми стоят несколько IP-адресов, и позволяют их обменять вместе с другими криптовалютами, - рассказал журналу Таверно. - Тогда немногочисленные следы исчезают, и отследить путь операций невозможно. Обменники заявляют, что эта услуга законна, однако часто она делает их соучастниками тех, кто хочет отмыть грязные деньги". "Может показаться невероятным, но у этих компаний нет никаких обязательств по борьбе с отмыванием денег", - комментирует корреспондент.

"Сценарий, что обрисовал Таверна, находит свое подтверждение в операциях, которые заметили следователи: с десяток зарубежных компаний, зарегистрированных на Мальте, в Англии, в Панаме и в Восточной Европе, получили за последние три года внушительную массу денег от людей с уголовным прошлым, начиная с онлайн-мошенничества и кончая мафиозным сговором и отмыванием денег, - передает Тициан. - Однако такие биографии не вызвали никакой реакции у посредников. Сообщения об этих случаях исходили от Италии и стали возможными лишь потому, что большая часть таких операций восходила к переводам с карт предоплаты, за которыми следят банки. А все обменные операции в наличных остались вне поля зрения".