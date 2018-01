25 января 2018 г. Дэвид Нотт и Хэмиш де Бреттон-Гордон | The Guardian Обращение к Владимиру Путину: пожалуйста, разрешите больным детям покинуть Гуту Возможно, на Всемирном экономическом форуме в Давосе мировые лидеры, покончив с подсчетом своих денег, улучат минутку для разговора о сирийских детях, надеются в своей статье в The Guardian Дэвид Нотт и Хэмиш де Бреттон-Гордон, директора организации Doctors Under Fire и советники Union of Syrian Medical Charities. "В течение четырех лет в Гуте и других местах эти безвинные дети подвергаются бомбардировкам и газовым атакам, поневоле голодают, и даже самым суровым лидерам пора найти в себе хоть капельку гуманности", - говорится в статье. Авторы сообщают, что им и другим активистам удалось убедить российское правительство и сирийский режим, чтобы те разрешили 29 детям (в том числе 9 детям с излечимыми формами рака) покинуть Гуту в рождественский период, а 16 декабря - выпустить 500 детей из Алеппо. "Насколько мы понимаем, российская сторона и в особенности министр иностранных дел Сергей Лавров напрямую обратились к президенту Асаду, чтобы операции по эвакуации детей состоялись", - говорится в статье. "С 1 января мы обсуждаем с российской стороной вопрос о том, чтобы из Гуты выпустили еще 125 детей, которые нуждаются в медицинской помощи ради спасения их жизни", - пишут авторы. Они сообщают, что на прошлой неделе передали список этих детей в посольство РФ в Лондоне. "В интервью "Би-би-си" в минувшую пятницу российский полпред в ЕС сказал, что этих детей выпустят из Гуты для оказания медпомощи, но пока ничего не осуществилось. Тем временем происходят постоянные бомбардировки, было не менее трех газовых атак с применением хлора, и погибли сотни человек в одной только Гуте с начала года", - говорится в статье. "Мы просим президента Путина, который, несомненно, в силах повлиять на Асада, проявить немного гуманности, дать ход маленькому лучику надежды и позволить этим тяжелобольным детям покинуть Гуту", - пишут авторы. Они также полагают: "Если 5 постоянных членов СБ ООН, особенно Россия, поддержат процесс умиротворения [в Сирии], есть шанс, что он сработает. Если удастся организовать прекращение огня, в Давосе хватит денег на то, чтобы накормить и восстановить Сирию, найдется также предостаточно людей вроде нас, чтобы осуществить эти цели на практике". "Бойня детей в Гуте, а также 500 тыс. погибших в Сирии, 11 млн внутренних беженцев и 4 млн тех, кто бежал за границу, - позор для всех нас, для всех сторон этого конфликта и для мировых лидеров, которые сидят сложа руки. Президент Путин, у вас есть шанс устранить эту несправедливость. Президент Трамп, президент Макрон, премьер-министр Мэй и другие, у вас есть шанс дать сирийским детям будущее", - заключают авторы. Источник: The Guardian