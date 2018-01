25 января 2018 г. Редакция | Independent Путин не похож на Сталина - он более коварен В России "в самых худших традициях сталинизма" был запрещен фильм "Смерть Сталина", пишет The Independent: высмеивающий диктатора фильм "сочли слишком проблематичным и граничащим с непристойностью для общественного показа". "Параллели между эпохами Сталина и Путина отмечались неоднократно, и они поразительны", - говорится в редакционной статье. The Independent перечисляет в этом ряду "навязчивую паранойю насчет Америки и Запада", использование слежки и пропаганды, наращивание вооруженных сил, "присвоение территорий в Грузии и на Украине", "запугивание соседей", расширение влияния на Ближнем Востоке. "Конечно, Путин не Сталин", - оговаривается издание. "В путинской России больше плюрализма, она более свободна и открыта, чем Советский Союз даже при таких просвещенных лидерах, как Хрущев или Горбачев". Однако, подчеркивает газета, "то, что сделал Путин, намного более коварно и опасно". "Он создал новую модель "жесткого" авторитарного лидерства, в которой упор делается на национализм, часто извращающий патриотизм в своих целях, в бедах страны обвиняются иностранцы, инакомыслие без лишнего шума подавляется, а свобода слова скорее урезается, чем уничтожается. Сохраняются некоторые формы и реалии нормальной демократической жизни, права человека и верховенство закона отчасти поддерживаются - но на фоне постоянного давления коррупции и узаконенных притеснений", - пишет The Independent. Цензура Путина в отношении британского фильма напоминает о следующем: "видимо, существует, по крайней мере со стороны России, некая неизбежность в ее конфронтации с Западом, основанная не столько на идеологических различиях (хотя они есть), сколько на старомодных конфликтах национальных интересов и стратегических преимуществ", пишут авторы статьи. "Это также говорит о том, что Россия склонна к правлению диктаторов, использующих страх в качестве основного политического оружия. Сталин, может, и умер, но сталинизм подает признаки жизни, - говорится в статье. - Интересно, что будут делать приближенные Путина, если их лидер однажды скончается на полу в своем кабинете". Источник: Independent