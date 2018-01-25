Ожидая Трампа, Европа сплачивает ряды

В Давосе в ответ на лозунг Трампа "Америка превыше всего" Европа возвестила о собственном возвращении, пишут СМИ. Меркель "атаковала с места в карьер", высказавшись за свободный рынок и многосторонние договоры и против разобщенности в миграционной политике, в том же ключе выступили Макрон и Джентилони. La Repubblica предостерегает от упрощенной трактовки прелестей глобализма и указывает, что "главный возмутитель спокойствия" на МЭФ "к сожалению, не является провозвестником другой экономической модели".

"Политика президента США Дональда Трампа "Америка в первую очередь" угрожающе нависала над Международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма и системы международной торговли, которая лежит в его основе", - пишут корреспонденты The Wall Street Journal.

"Давайте не будем наивными. Сейчас глобализация переживает серьезный кризис, и этот глобальный вызов требует усилий на международном уровне", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Однако лидеры не сошлись во мнениях, как реагировать на подход Трампа. Некоторые, как Макрон, попытались наметить средний курс, признавая необходимость отдать должное национальным интересам, как и глобальным. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала более острую критику", - передает издание.

Недовольство Европы вызвали такие действия США, как введение таможенных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины, выход из международных торговых и климатических соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Парижское климатическое соглашение. Европейские лидеры также пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа, говорится в статье.

Три главы государств Евросоюза - и одно послание в адрес Дональда Трампа и европейских правых популистов: разобщенность - ошибочный путь как в экономическом, так и в гуманитарном плане, пишет Die Presse.

"Меркель воспользовалась своим десятым по счету выступлением на МЭФ, чтобы заявить о поддержке свободной рыночной экономики и многосторонних договоров и высказаться против разобщенности в области миграционной политики. В этом же ключе высказались еще два европейских политика - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Паоло Джентилони", - пишет издание.

Введенные Трампом новые таможенные тарифы привели к тому, что в Давосе "присутствовал призрак надвигающейся торговой войны", отмечает издание. Джентилони с пониманием высказался о желании некоторых политиков защитить национальную экономику и граждан, но сказал, что не следует переходить границы в этом вопросе.

Точно так же Меркель дала понять: "Мы считаем, разобщенность ни к чему нас не приведет. Мы должны сотрудничать, протекционизм в этой связи - неправильный ответ. Нужно набраться терпения и найти те решения, которые удовлетворили бы все стороны. Укрываться за якобы быстрыми решениями в духе протекционизма непозволительно".

Единой позиции главы трех европейских государств придерживаются и в вопросе миграционной политики. По словам Меркель, "политика знает из истории: и Китайская стена, и вал Адриана, возведенный римлянами, со временем стали бесполезными". Следует сотрудничать с соседними государствами, а такие страны, как Сирия, являются соседями.

Главы государств Центральной и Восточной Европы, а также глава австрийского правительства Себастьян Курц с Меркель в этом вопросе не согласны, замечает издание.

Усиление позиций правых популистов в ЕС Меркель назвала "ядом" для Европы, говорится далее.

Выступление президента Франции проходило под лозунгом "Франция возвращается", отмечает издание. Макрон заявил, что планирует предпринимать шаги против концернов, которые предпочитают уклоняться от налогов, и указал на необходимость "нового пакта против климатических изменений". По его словам, он хочет усиления ЕС и предлагает в этой связи пересмотреть европейскую стратегию развития.

До выступления американского президента европейские руководители продемонстрировали уверенность в себе. Как заявил итальянский премьер-министр: "Если возникнет пустота, ЕС ее заполнит", - передает спецкор Le Monde на ВЭФ в Давосе Сильвия Кауфман.

"В среду маленький мирок швейцарского Давоса охватила эйфория при виде того, как многие руководители стран Евросоюза во главе с Макроном пошли на штурм плечом к плечу, словно нападающие в регби, в стремлении высоко нести светоч европейской версии глобализации. Команда Трампа накануне приезда американского президента начала подготовку к контратаке", - пишет автор.

Как принято в больших шоу, спектакль был выстроен по принципу крещендо, говорится в статье. Первым европейцем, выступившим утром, был король Испании Филипп, который мог бы довольствоваться королевской речью, но предпочел завершить выступление решительным призывом к углублению и реформированию ЕС.

После него итальянский премьер Джентилони, человек скорее спокойный и сдержанный, не устоял перед искушением отмежеваться от президента Трампа. "Руководители вправе защищать свою страну, своих граждан и свою экономику, однако существует предел, - сказал он: - это рамки многосторонних договоров и правил, в которых мы живем. Необходимо перезапустить Европу".

Ангела Меркель атаковала с места в карьер, не ходя вокруг да около, продолжает журналистка. Она упомянула о трудностях внутренней политики и об "отравляющем действии правого популизма", чтобы сказать, что "сосредоточенность на себе не решит наших проблем: ответ следует искать не в протекционизме". Избрание Макрона, подчеркнула она, "придало новый импульс Европе, способствуя нашему усилению".

Меркель назвала "очень важным" создание Европейского оборонного фонда, поскольку Европа привыкла "полагаться на США", но сейчас "США сосредоточились на самих себе".

В среду все эти европейские руководители, а также индиец Нарендра Моди, канадец Джастин Трюдо и второе лицо Китая Лю Хью с необычайным единодушием сделали акцент на необходимости стремления к глобализации, пусть с корректировками, на достоинствах многосторонней системы и минусах протекционизма, пишет Кауфман.

Президент Макрон проявил более сдержанный антитрампизм, чем его европейские коллеги; он приглашен в Вашингтон в апреле, отмечает автор. "Трамп непредсказуем, он стремится к эскалации, - сказал он в интервью швейцарскому телевидению. - Когда речь идет о мировой державе "номер один", непредсказуемость может вызвать у людей беспокойство. Однако мне ни разу не доводилось уличить его в непоследовательности, когда речь заходила о важных целях и задачах".

"Канцлер Германии призвала американского президента не игнорировать "уроки истории", - пишет журналист итальянской La Repubblica Федерико Рампини.

Меркель начала с Первой мировой войны 1914-1918 годов, но урок истории распространяется и на последующие события, пишет автор. "Несправедливые санкции, которые усугубили немецкий реваншизм. Экономический и политический хаос Веймарской республики. Крах Уолл-стрит в 1929 году. Великая депрессия. Наступление тоталитаризма - черного (нацизм. - Прим. ред.) и красного, - перечисляет журналист. - В этой трагедии сыграл свою роль протекционизм: многие страны попытались переложить ущерб от кризиса на соседей, усилив ограничения и увеличив пошлины. Мировая торговля рухнула, усугубив безработицу и массовую бедность".

Ныне Трамп вводит суперпошлины против китайских солнечных панелей и южнокорейской бытовой техники. И второй год президентства Трампа пройдет под знаменем протекционизма, отмечает Рампини. "Согласно общепринятой точке зрения - которую выражает Меркель - Трамп спровоцирует ответные меры других стран: каждый закроется, защищая собственный рынок, и в итоге мы все будем беднее. Однако следует быть осторожными с упрощенными аналогиями", - говорится в статье.

Протекционизм Трампа исходит от страны, которая находится в числе самых открытых к импорту. Ни китайский, ни индийский рынок не являются столь же открытыми. "Год назад Си Цзиньпин приехал в Давос, позиционируя себя как анти-Трамп, новый защитник глобализма, и ему поклонялись, как пророку, однако Китай - это родина протекционизма на протяжении десятилетий", - пишет Рампини. "Иногда бывает, что и Трамп говорит неудобную правду", - замечает автор.

"Давосский человек", естественно, занимает сторону Си и Меркель, а не Трампа, пишет автор о типичных взглядах участников форума. "Однако критический анализ ситуации на Западе с начала тысячелетия не может не связывать глобализацию с обеднением рабочих и среднего класса. И если кто-то и повинен в волне национал-популизма, так это "Давосский человек", - считает автор. - Финансовая олигархия и исполнительные директора отделились от компаний в своих странах, и очевидный знак этого - уклонение от налогов: вносить вклад в расходы на коммунальные услуги не входит в их этику".

К сожалению, "главный возмутитель спокойствия" не воплощает серьезную альтернативу, - пишет Рампини. - Его правительственная команда, набитая экс-банкирами из Goldman Sachs, и его налоговая реформа, которая полностью выгодная предприятиям, не делают из него вызывающего доверие провозвестника другой экономической модели. Отказавшись от мирового лидерства, он не может вдохновить создание новых правил глобализации. Однако предпочитать ему идеологию Давоса означает остаться с несправедливой и невыносимой системой".