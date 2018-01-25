В Карелии происходит новая интерпретация места захоронения жертв сталинских репрессий

В лесном массиве российского региона Карелия, расположенного неподалеку от Финляндии, захоронены 1500 жертв сталинских репрессий, это место стало почитаемым в последние годы. Однако сегодня путинская Россия оспаривает эту память и преследует тех, кто выступает против переписывания истории, пишет специальный корреспондент Le Figaro в Петрозаводске Пьер Авриль.

30 октября - официальный день памяти жертв сталинских репрессий, захороненных в урочище Красный Бор, говорится в статье.

В этот день ни один из официальных представителей не хотел слышать имени Юрия Дмитриева. Этот 61-летний историк оживил память о Красном Боре, посвятив свою жизнь раскопкам общих могил в Карелии, поискам в архивах политической полиции и обнаружению мест захоронения жертв сталинских репрессий, передает журналист.

Для историков "Большого террора" Юрий Дмитриев - знаковая фигура. Перед судом Петрозаводска он выступает в качестве "педофила", подозреваемого в "использовании и эксплуатации несовершеннолетнего лица в целях изготовления порнографических материалов", в отношении своей приемной дочери, 12-летней Наташи. Максимальный возможный срок заключения - 15 лет. До 29 января центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве, куда запирали диссидентов в советскую эпоху, обязан оценить состояние психического здоровья Дмитриева, а пока - теоретически - его освобождение под подписку о невыезде, передает Авриль.

Чтобы объяснить, как уважаемый человек попал в немилость, его друзья описывают жизненный путь историка-активиста и слишком добросовестного отца, попавшего в западню новой холодной войны, противопоставляющей Россию и Запад, говорится в статье.

Во время аннексии Крыма и в начале войны в Донбассе в 2014 году Юрий Дмитриев публично принял сторону Украины. Более того, тогда он согласился стать представителем Карелии в правозащитном центре "Мемориал", который производил расследование сталинских преступлений до того, как был объявлен "иностранным агентом". В глазах Москвы Карелия является чувствительным регионом, близким к Финляндии и к Западу и подверженным их влиянию, отмечает автор.

В начале 2016 года профессор Института истории в Петрозаводске Юрий Килин опубликовал в финском журнале статью о существовании гипотезы о том, что российские военнопленные, убитые их финскими охранниками, могли быть захоронены в урочище Сандармох, говорится в статье.

По мнению специалистов по "Большому террору", такая полуправда, отныне распространяемая местными властями, связана со стремлением переписать историю. "Следуя хорошо известной советской традиции, эти люди решили запятнать осмысление огромного мемориального захоронения в Сандармохе как места сталинских массовых расстрелов. Они хотят переложить ответственность на финнов, как они попытались это сделать с немцами в Катыни", - возмущенно говорит Анатолий Разумов, который уже 30 лет в Санкт-Петербурге составляет энциклопедию "мартирологии".

В таком контексте, как объясняют сторонники Юрия Дмитриева, он был арестован 13 декабря 2016 года.

Очень скоро "педофил" Юрий Дмитриев стал сюжетом теленовостей, говорится в статье. Ведущая телеканала "Россия 1" совершает нападки на центр "Мемориал", иронично говоря, что эта "организация провозглашает себя правозащитной, но основная ее деятельность состоит в том, чтобы противостоять официально доказанным историческим фактам".

Первая судебная экспертиза выявила порнографический характер 9 фотографий, отобранных из 140. Защита поставила под сомнение ее беспристрастность, приводя в качестве аргумента то, что среди привлеченных специалистов фигурировали преподаватель математики и переводчик английского. Тогда была назначена вторая экспертиза, опровергнувшая первую, но к ней недавно в конце декабря по запросу судьи добавилось третье обследование, его результаты пока неизвестны, указывает Авриль. Что касается судебно-психиатрической экспертизы, проводимой в настоящее время в центре Сербского, то она стала продолжением первого осмотра, когда было сделано заключение об отсутствии у Дмитриева психических расстройств, напоминает издание. С самого начала этого дела общественное телевидение обвиняло "так называемую либеральную прессу в вере в то, что начался новый политический процесс".