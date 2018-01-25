Россия затронута нападениями в школах

Серия нападений с применением холодного оружия в российских школах привела к ранениям двадцати человек в течение одной недели. Власти изобличают влияние социальных сетей, однако эксперты отмечают быстрое развитие субкультуры насилия, связанной с сибирскими тюрьмами, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

В пятницу 19 декабря 15-летний юноша нагрянул в школу номер 5 микрорайона Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ (Сибирь). На улице было -30˚С. Школьник бросил коктейль Молотова в класс, где находились ученики младше него на два года, затем ударил топором по лицу и спине учеников, выбежавших в коридор, чтобы спастись от дыма. Шестеро из них, а также учительница русской литературы были ранены и госпитализированы, говорится в статье.

15 января в Перми (Урал) двое подростков, вооруженных ножами, напали на 11-летних учеников в школе номер 127. 15 человек были ранены, в том числе 12 получили тяжелые ранения. Оба нападавших пытались покончить с собой.

17 января разразилась бурная ссора в колледже Челябинска (Урал). В ходе драки один лицеист ранил другого ножом в школьном дворе, описывает журналист.

В пятницу анонимный полицейский источник сообщил агентству "Интерфакс", что следователи пытаются выяснить, существует ли связь между тремя инцидентами, "возможно, осуществленная с помощью социальных сетей". Двое подростков из Перми состояли в группе, посвященной массовому убийству в школе "Колумбайн" (в 1999 году в США), в то время как парни из Улан-Удэ носили футболки той же индастриал-рок-группы (KMFDM), что и убийцы из "Колумбайн", продолжает Гриншпан.

Сразу же после этого ультраконсервативные парламентарии ухватились за эту тему. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая потребовала усиления контроля за "средствами коммуникации, используемыми детьми" и подготовила закон, запрещающий доступ к соцсетям для лиц, не достигших 14 лет, передает журналист.

Учительница из Улан-Удэ, ставшая жертвой нападения, выдвигает более прозаическую причину. В понедельник она написала на своей страничке в Facebook, что инцидент мог быть вызван плохой оценкой, поставленной нападавшему, говорится в статье.

Плохая оценка не способна объяснить внезапное превращение спокойного ученика в персонажа фильма ужасов. Многие российские газеты устанавливают связь между этой волной сверхнасилия и распространением тюремной субкультуры в провинциальных школах, особенно в Сибири. Этой субкультуре присвоено обозначение АУЕ (аббревиатура, которую можно расшифровать как "арестантский уклад един" и "арестантское уркаганское единство"), она стремится навязать кодекс поведения, скопированный со страшных сибирских исправительных колоний для малолетних преступников. Там несовершеннолетние шантажируют самых юных и самых слабых, силой навязывая параллельную иерархию, информирует корреспондент.

Излюбленный российскими властями подход к безопасности совершенно не действует при таком виде насилия, подчеркивает социальный психолог Алексей Рощин. "Вся безопасность, выстраиваемая с особой страстью по всей стране после теракта в Беслане (385 погибших, 783 раненых) - высокие заборы вокруг школ, обязательные ЧОПы на входе, строгая пропускная система - никуда не годна. И тут вдруг выясняется, что главная угроза школьной безопасности - это не вымышленные террористы, нет, угроза - это... собственные ученики", - сокрушается психолог, который изобличает создание в школах тюремной атмосферы.

Онлайн-издание Meduza.io, которое провело расследование на месте, приводит высказывания свидетелей о том, что в школе, где разразилась драма, присутствует АУЕ. В окрестностях Улан-Удэ расположено много тюрем, и население в общих чертах делится на две категории: военные и бывшие заключенные. По данным Meduza.io, бывшие заключенные активно вербуют неприкаянных подростков. Этот экономически депрессивный регион (средняя зарплата составляет 10-12 тыс. рублей в месяц, то есть 170-200 евро) предоставляет ограниченные перспективы для молодежи. Версия о влиянии соцсетей несостоятельна из-за крайне незначительного доступа к интернету: он слишком дорогостоящий для большинства местных домохозяйств, говорится в статье.

Но предлагать ограничительные законы против воображаемого воздействия через интернет обходится дешевле, чем развивать пристойное социальное обслуживание для сибиряков, заключает Гриншпан.