25 января 2018 г. Мария Антонова | The New York Times Что гомоэротические видео могут сообщить нам о современной России? "На прошлой неделе группа российских курсантов авиационного училища вызвала бурю негодования, когда видеоролик с решительно гомоэротическим подтекстом, в котором они танцуют под электронный хит 2002 года Satisfaction, оказался на YouTube. То, что произошло с тех пор, неожиданно приоткрыло завесу - так сказать - над реальной Россией, существующей за консервативным антизападным фасадом, созданным Кремлем", - пишет журналистка AFP Мария Антонова в статье для The New York Times. Можно было со всеми основаниями ожидать, что курсантов ждал печальный конец: публичные извинения, отчисления, обливание грязью на государственном телевидении, даже преследования по суду за распространение пропаганды гомосексуализма. "Напротив, произошло что-то неожиданное: молодые люди по всей стране начали снимать похожие видео в их поддержку", - отмечает она. "Ситуация начала меняться", - пишет Антонова. Национальное телевидение, "которое пытается одновременно поддерживать государственную идеологию и не терять актуальности", прекратило начатую было травлю, а прокуратура пришла к заключению, что причин к отчислению курсантов нет. "Россия и ее предшественник Советский Союз десятилетиями анализировались по упрощенной бинарной схеме", - говорится в статье. Советское общество считалось, в основном, состоящим из вида "хомо советикус" и нескольких героических диссидентов; российское общество, аналогично, подразделяется на 86% "патриотов", поддерживающих политику Владимира Путина, и "либеральную" оппозицию, отмечает автор. "Эта бинарная оппозиция практически не оставляет места для таких неожиданных феноменов, как забавный гомоэротический танцевальный клип, который не только был снят в провинциальном государственном учреждении, но также продолжает вдохновлять десятки других клипов, сделанных людьми по всей стране из солидарности", - рассуждает Антонова. Поскребите поверхность, и окажется, что большинство людей не разделяют неосоветский пуританизм. Это в особенности относится к поколению, вся жизнь которого совпадает с эрой Путина, как у этих курсантов, полагает автор. "Как Кремль наладит связь с этой молодежью, когда она впервые пойдет на выборы в марте?" - задается вопросом она. "Существует официальный порядок, своего рода вывеска "Россия", которая не соответствует реальной России, которая намного более живая", - считает главный редактор сатирического паблика "Лентач" Марк Шеин. Фундаментальная причина этого полуобнаженного флешмоба, по его словам, состоит в том, что существующая система ничего не может предложить новому поколению. "Существует элита, состоящая из стариков, и новое поколение европейцев, которое не понимает, где оно находится, потому что оно живет в интернете, но в реальности - в государстве со стареющим лидером, который находится у власти 17 лет". Источник: The New York Times