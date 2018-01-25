Россия смогла вернуться на мировую политическую арену, но ей не хватает надежной концепции будущего

"Прошли те времена, когда Россию списали со счетов в мировой политике. При Путине страна снова взяла на вооружение классическую для сверхдержавы модель поведения. Конфронтация с ослабленным Западом привела Москву к успехам - вопрос лишь в том, насколько они надежны", - пишет в статье для Neue Zuercher Zeitung руководитель отдела международной политики Фонда имени Кёрбера (Гамбург) Лиана Фикс.

"Начавшийся при Обаме и продолжившийся при Трампе закат США как гаранта мирового порядка обеспечил то, о чем многие русские мечтали со времен развала СССР: вернуться на мировую политическую арену в качестве полноценного актера. 2018 год станет годом окончательного утверждение России как глобального игрока", - уверен автор публикации.

"Победа в Сирии провозглашена, расширение ЕС и НАТО на восток приостановлено. Россия демонстрирует новую самоуверенность в отношении Европы и Соединенных Штатов, о чем свидетельствует российское вмешательство в демократические выборы. В Латинской Америке, Африке, Восточной Азии и странах Ближнего и Центрального Востока Россия так же занимает уверенные позиции. В Ливии, Афганистане и на западных Балканах Россия преследует политику, которая идет в разрез с целями и интересами Запада", - говорится в статье.

При этом, отмечает аналитик, в арсенале у России сегодня присутствуют как военные интервенции, так и дипломатические инициативы в ООН, экономическое давление и кредиты. В наш век цифровых технологий Россия пользуется и такими инструментами, как дезинформация с помощью СМИ и кибератаки.

По мнению госпожи Фикс, аргумент, что "российский президент пускается на внешнеполитические авантюры для консолидации своей власти внутри страны", утратил актуальность. "Возможно, так было в начале украинского конфликта, взметнувшего популярность Путина до 80%. Сегодня мало кто сомневается в том, что он будет переизбран в марте 2018 года, - пишет политолог. - Нерешенным пока остается вопрос о преемнике".

Ослабление роли Америки как ведущей мировой державы "в лучшем случае может привести к уходу центров власти в регионы, в худшем - к хаосу и нестабильности", говорится далее.

"В последнее десятилетие Россия выстраивала свою роль в мире преимущественно на оппозиции к Западу и вмешивалась там, где видела слабость. Вместе с этим она и выигрывала от западного порядка и общественного достояния - взять, к примеру, принципы свободной торговли или нераспространения", - пишет автор публикации, указывая на то, что Россия в своей внешней политике последовательно делала ставки на раскол между Европой и США, попутно формируя БРИКС как "антиклуб" и превращая Евразийский союз в основу своей власти.

"В глобальном смысле у России нет ни надежной стратегической концепции будущего, ни необходимых ресурсов, ни партнеров для выстраивания и структурирования альтернативного порядка. Стратегические партнерства России, например с Китаем, представляют собой вынужденное сотрудничество, которое по своей сути не сравнимо с евроатлантическим альянсом, к тому же в их основе не лежит принцип равноправия партнеров", - говорится в статье.

В заключение автор пишет о необходимости единой трансатлантической политики, ибо "единоличные решения, такие, как намерение США продавать Украине оборонительное вооружение, предоставляют Москве возможность для дальнейшего раскола трансатлантического сообщества".