Бундестаг и дополнительные источники дохода

По меньшей мере 41 депутат нового Бундестага имеет дополнительное оплачиваемое место работы, сообщает Sueddeutsche Zeitung. В такому выводу приходит портал Abgeordnetenwatch, данные которого оказались в распоряжении издания.

Около 220 из 709 парламентариев имеют дополнительную к депутатской неоплачиваемую трудовую деятельность, говорится в статье.

"Список с большим отрывом возглавляют Ханс Михельбах (ХДС) и Уве Каманн (АдГ). На третьем месте оказался депутат от СвДП Райнгард Хоубен", - пишет автор статьи, указывая на то, что дополнительный доход Михельбаха соответствует "10-му уровню", то есть составляет более 250 тыс. евро в год.

"Депутаты Бундестага обязаны представлять президенту Бундестага информацию о дополнительных доходах, если они превышают 1 тыс. евро в месяц или 10 тыс. евро в год. При этом указывается не точная сумма дохода, а лишь его уровень. 1-му уровню соответствует доход от 1 тыс. до 3,5 тыс. евро, а 10-му - свыше 250 тыс. Получается, общественности так и не будет известно, зарабатывает депутат "на стороне" 251 тыс. или миллион евро", - критикует корреспондент Роберт Россманн.

"Если сложить дополнительные доходы депутатов по фракциям, то ХДС/ХСС серьезно обходит СвДП и АдГ. Далее следуют социал-демократы, за ними с большим отставанием - представители Левой партии. Парламентарии от партии Зеленых плетутся в хвосте - до сих пор не поступало никакой информации о том, что кто-то из них имеет дополнительную оплачиваемую работу", - говорится в статье.