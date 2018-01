25 января 2018 г. Том Парфитт | The Times Российские отели подняли цены на 5400% для болельщиков английской сборной на ЧМ по футболу "Болельщикам английской сборной, которые в нынешнем году отправятся на Чемпионат мира в Россию, предлагают бронировать гостиничные номера по цене, которая на 5400% выше стандартной", - сообщает журналист The Times Том Парфитт. "Номер в отеле "без звезд" "Агора" в Калининграде рекламируется по цене 129200 рублей (1600 фунтов), а не по установленной правительством цене, составляющей около 30 фунтов", - пишет автор, ссылаясь на черный список, опубликованный Ростуризмом. В Ростове-на-Дону "отель "Тихие сады" предлагает люкс-апартаменты по 1462 фунта - в 27 раз дороже нормальной цены. Перечислены названия еще 41 отеля в 6 регионах, принимающих чемпионат: говорится, что в их рекламе указаны цены, превышающие законные как минимум на 9%, как максимум - на 817%", - говорится в статье. Со своей стороны, Светлана Овчинникова из отеля "Агора" сообщила российским СМИ, что сайт, специализирующийся на бронировании, ошибочно завысил цену. Источник: The Times