25 января 2018 г. Марк Бридж, Кэти Гиббонс, Фиона Гамильтон, Фрэнсис Эллиотт, Сэм Коатс | The Times Антивирусной компанией "Лаборатория Касперского" "управляют российские шпионы" Британские парламентарии призвали запретить российские антивирусные программы "Лаборатории Касперского", сообщает The Times. Как напоминают журналисты Марк Бридж, Кэти Гиббонс, Фиона Гамильтон, Фрэнсис Эллиотт и Сэм Коатс, летом софт "Лаборатории Касперского" запретили в США. Тогда "израильские агенты сообщили американским властям, что российские шпионы использовали его как лазейку для получения доступа к файлам Агентства национальной безопасности". Недавно бывший менеджер высшего звена из "Лаборатории Касперского" сообщил порталу "Медуза", что "изначально в компании было два лагеря": "Один из них был близок к российским службам безопасности, в том числе ФСБ и Министерству внутренних дел, а другой - независимый и прозападный". После того как семь лет назад сын основателя компании Евгения Касперского был похищен и его освободили российские спецслужбы, "контроль установили менеджеры, связанные с ФСБ", говорится в статье. "По словам осведомителя, он присутствовал при том, как сотрудники демонстрировали способность компании получать доступ к данным клиентов, подключившись к компьютерам британской компании Gamma Group", - сообщает газета. В ноябре Национальный центр компьютерной безопасности предостерег правительственные ведомства от использования программ "Касперского", но не стал советовать предпринимать меры за пределами центрального правительства. Со ссылкой на источники в службах безопасности The Times пишет, что "существуют обоснованные опасения по поводу "Касперского", однако рекомендации, согласно которым неправительственные органы могут продолжать использовать этот софт, не изменились". В свою очередь глава парламентского комитета по внутренним делам Иветт Купер заявила: "Не только центральное правительство, но и британская промышленность и бизнес, наша система медобслуживания, государственный сектор экономики и физические лица уязвимы перед киберугрозами и преступлениями. Поэтому предупреждение Национального центра компьютерной безопасности о том, что только подразделения центрального правительства не должны использовать это программное обеспечение, поднимает вопросы о безопасности для всех остальных". Представитель "Лаборатории Касперского" опроверг обвинения, отмечается в статье. Он заявил, что материал "Медузы" основывается на ложных утверждениях, сфабрикованных бывшим сотрудником, которого уволили за недостойное поведение. "В который раз в этих статьях нет существенных доказательств каких-либо нарушений, в которых компанию постоянно обвиняют. Мы никогда не помогали и никогда не будем помогать ни одному правительству в его усилиях по кибершпионажу", - сказал он. Как добавляет The Times, Kaspersky Security Network позволяет компании сравнивать любой файл, идентифицированный как угроза, с другими из своей сети. "По словам бывшего менеджера, который общался с "Медузой", у "Касперского" есть неограниченный доступ к системам клиентов, что может использоваться для доступа к файлам в интересах российской разведки", - сообщает газета. Источник: The Times