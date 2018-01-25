Антивирусной компанией "Лаборатория Касперского" "управляют российские шпионы"

Британские парламентарии призвали запретить российские антивирусные программы "Лаборатории Касперского", сообщает The Times.

Как напоминают журналисты Марк Бридж, Кэти Гиббонс, Фиона Гамильтон, Фрэнсис Эллиотт и Сэм Коатс, летом софт "Лаборатории Касперского" запретили в США. Тогда "израильские агенты сообщили американским властям, что российские шпионы использовали его как лазейку для получения доступа к файлам Агентства национальной безопасности".

Недавно бывший менеджер высшего звена из "Лаборатории Касперского" сообщил порталу "Медуза", что "изначально в компании было два лагеря": "Один из них был близок к российским службам безопасности, в том числе ФСБ и Министерству внутренних дел, а другой - независимый и прозападный".

После того как семь лет назад сын основателя компании Евгения Касперского был похищен и его освободили российские спецслужбы, "контроль установили менеджеры, связанные с ФСБ", говорится в статье. "По словам осведомителя, он присутствовал при том, как сотрудники демонстрировали способность компании получать доступ к данным клиентов, подключившись к компьютерам британской компании Gamma Group", - сообщает газета.

В ноябре Национальный центр компьютерной безопасности предостерег правительственные ведомства от использования программ "Касперского", но не стал советовать предпринимать меры за пределами центрального правительства. Со ссылкой на источники в службах безопасности The Times пишет, что "существуют обоснованные опасения по поводу "Касперского", однако рекомендации, согласно которым неправительственные органы могут продолжать использовать этот софт, не изменились".

В свою очередь глава парламентского комитета по внутренним делам Иветт Купер заявила: "Не только центральное правительство, но и британская промышленность и бизнес, наша система медобслуживания, государственный сектор экономики и физические лица уязвимы перед киберугрозами и преступлениями. Поэтому предупреждение Национального центра компьютерной безопасности о том, что только подразделения центрального правительства не должны использовать это программное обеспечение, поднимает вопросы о безопасности для всех остальных".

Представитель "Лаборатории Касперского" опроверг обвинения, отмечается в статье. Он заявил, что материал "Медузы" основывается на ложных утверждениях, сфабрикованных бывшим сотрудником, которого уволили за недостойное поведение. "В который раз в этих статьях нет существенных доказательств каких-либо нарушений, в которых компанию постоянно обвиняют. Мы никогда не помогали и никогда не будем помогать ни одному правительству в его усилиях по кибершпионажу", - сказал он.

Как добавляет The Times, Kaspersky Security Network позволяет компании сравнивать любой файл, идентифицированный как угроза, с другими из своей сети. "По словам бывшего менеджера, который общался с "Медузой", у "Касперского" есть неограниченный доступ к системам клиентов, что может использоваться для доступа к файлам в интересах российской разведки", - сообщает газета.