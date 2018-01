25 января 2018 г. Том Парфитт | The Times У Путина "золотые блокадные гены" Корреспондент The Times Том Парфитт рассказывает о документальном фильме "Блокадная кровь. Генетика", в котором утверждается, что "президент Путин и некоторые из его ближайших соратников унаследовали особые гены выживших в ленинградской блокаде". Их "связывает единая манера поведения, высокое чувство ответственности за происходящее в стране и городе", приводит журналист цитату из фильма, снятого при поддержке "Справедливой России". По его словам, генетик из Санкт-Петербургского государственного университета Олег Глотов рассказывает зрителям, что ребенку могут передаваться гены, отвечающие за силу воли. К "психологически-поведенческой группе" тех, кем движет забота об интересах общества, отнесены Путин, Патриарх Кирилл, Сергей Нарышкин и Сергей Иванов. "Вероятно, неудивительно, что глава "Справедливой России" Сергей Миронов тоже упоминается в числе тех, у кого благородная кровь", - добавляет Парфитт. В заключение журналист приводит слова 76-летнего петербургского генетика Никиты Хромова-Борисова: "Блокада была таким смертельным ударом, подобно бомбе в Хиросиме, что некоторые незначительные генетические вариации не могут служить объяснением того, выживали люди или нет". "Мои родители были химиками, и мы выдержали блокаду не из-за какой-то генетической разницы, а потому, что знали, как получать пищу из чего-то, на первый взгляд, несъедобного. Они брали белок, полученный из хрящей животных в лаборатории, и смягчали его кислотой. Многие делали подобные вещи. Ели столярный клей и кожаные ремни. Так они выжили", - рассказал The Times Хромов-Борисов. Источник: The Times