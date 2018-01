25 января 2018 г. Клеменс Вергин | Die Welt Мелания сыта по горло интрижками Трампа? "До сих пор Мелания Трамп с готовностью, причем с шармом и элегантностью справлялась c представительскими обязанностями, находясь рядом с президентом. Поэтому, когда Мелания в понедельник отменила запланированную поездку вместе с мужем на Всемирный экономический форум в Давосе (к тому же в 13-ю годовщину свадьбы), это породило некоторые домыслы, особенно в бульварной прессе", - пишет журналист Die Welt Клеменс Вергин. "В офисе Мелании в оправдание заявили о "временных и организационных проблемах". Некоторые, однако, уже стремятся усмотреть признаки семейного кризиса", - отмечает автор. Невозможно закрыть глаза на то, что отказ Мелании по времени совпал с сообщениями серьезных СМИ об интрижке между Трампом и порноактрисой Сторми Дэниэлс. Согласно сообщениям, эти отношения возникли в 2006 году, вскоре после того как Мелания родила сына Бэррона, передает журналист Die Welt. Дэниэлс в ноябре 2016 года подбросила эту историю нескольким СМИ, но незадолго перед выборами взяла свои слова обратно. Как сообщила газета The Wall Street Journal, адвокат Трампа заплатил Дэниэлс 130 тыс. долларов за молчание. Между тем журнал In Touch опубликовал интервью 2011 года, в котором Дэниэлс подробно рассказывает об отношениях с президентом. Впрочем, в письме от 10 января она выступила с опровержением. "Однако на протяжении многих лет Дэниэлс рассказывала о длившихся около года отношениях с Трампом слишком многим, чтобы опровержения с ее стороны и со стороны Трампа казались убедительными. Тем более, что Дэниэлс сейчас ездит по стране со стрипшоу под названием "Сделаем Америку снова страстной", что иронично намекает на лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой", - говорится в статье. "Теперь из-за этой интрижки в неприятном положении оказались даже евангелические христиане, которые прежде в большинстве поддерживали Трампа, - отмечает Вергин. - Критика отчетливо слышна из их собственных рядов и со стороны других консерваторов, которые обвиняют руководителей евангельского движения в отказе от христианских ценностей из политических соображений". Что думает сама Мелания Трамп, неизвестно, пишет журналист Die Welt, но отмена поездки в Давос дает понять, что "Мелания, по-видимому, хочет избежать унижения, обязанности появляться рядом с супругом вскоре после разоблачений, отвечать на публичные вопросы об этом". В заключение автор статьи упоминает описанную в книге Майкла Вольфа "Fire and Fury" "теорию Трампа", которую тот излагал друзьям: якобы Трамп считает, что, чем больше разница в возрасте между партнерами, тем легче для молодой женщины смириться с изменами мужа. "Разница между Трампом и Меланией - 24 года. Действительно ли это подталкивает первую леди к невозмутимости в случае интрижек мужа, пока остается ее тайной", - заключает Вергин. Источник: Die Welt