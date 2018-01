25 января 2018 г. Алекс Хортон | The Washington Post Посмотрите, как войска Индонезии пьют кровь из обезглавленных змей на глазах у Мэттиса Стояло ласковое утро среды, когда элитные войска Индонезии выпили кровь из обезглавленных змей для широко улыбающегося министра обороны США Джима Мэттиса, передает корреспондент американской газеты The Washington Post Алекс Хортон. "Десятки военнослужащих приняли участие в сложной демонстрации в штаб-квартире вооруженных сил, которая увенчала двухдневный визит Мэттиса в страну, в то время как США намереваются укрепить военные отношения в Юго-Восточной Азии, - говорится в статье. - Мэттис стоял перед простирающейся перед ним площадкой для парада, наблюдая за демонстрацией под бой барабанов, в то время как одновременно разворачивалась головокружительная смесь акробатики, военной точности и чрезмерных представлений - зрелище было весьма впечатляющим, хотя не всегда полезным с тактической точки зрения". "Настоящим гвоздем программы стали солдаты, покрытые камуфляжными полосками, которые управляли змеями, включая королевскую кобру, а затем отсекли им головы и выпили кровь на ступеньках здания штаб-квартиры, - рассказывает журналист. - По крайней мере один солдат вгрызся в шею змеи, и ее хвост хлестал и извивался, а военнослужащие горланили боевые кличи. Затем он встал на колени, в то время как другой солдат выжимал кровь ему в рот из другой змеи". Мэттис хлопал и широко улыбался, глядя на это зрелище, добавляет автор. "Демонстрация являлась более близким взглядом на подразделение спецназа армии Индонезии, - отмечает корреспондент. - Подразделение, известное как Kopassus, ответственно за нарушение прав человека, и в настоящий момент ему запрещено тесно работать с американскими партнерами". Источник: The Washington Post