25 января 2018 г. Уильям Бут и Фред Барбаш | The Washington Post Как журналистка внедрилась на благотворительный вечер в Лондоне и разоблачила сексуальные домогательства "Требуются привлекательные молодые женщины в коротких облегающих платьях и черных трусиках, чтобы служить в качестве хостес для крупных шишек британского бизнеса на благотворительном мероприятии с нетрезвыми мужчинами из "своего круга". В 2018 году", - пишут журналисты The Washington Post Уильям Бут и Фред Барбаш. "Когда в среду эта новость, более уместная в бульварной прессе, появилась в обычно респектабельной Financial Times, люди мгновенно испытали омерзение", - говорится в статье. Расследование Financial Times коснулось благотворительного мероприятия, которое состоялось в прошлый четверг в Лондоне. "В статье утверждалось, что женщины, которые работали "хозяйками зала", в том числе студентки, стали жертвами непристойных прикосновений и выслушивали непристойные предложения. Один престарелый гость спросил у одной из хостес: "Вы проститутка?" - пишет издание. После публикации расследования гости, жертвователи и получатели благотворительных пожертвований поспешили дистанцироваться от мероприятия, а вечером в тот же день благотворительный фонд объявил, что закрывается. В течение 33 лет Presidents Club Charitable Trust проводил в лондонском отеле Dorchester ежегодный благотворительный ужин в пользу "достойных кампаний во имя детей". "Как и раньше, на прошлой неделе собрались гости, принадлежащие к британским сферам бизнеса, финансов, модной индустрии, индустрии развлечений и политическому истеблишменту, - группа "уважаемых" людей, как сказано на сайте клуба, круг избранных. Женщины не допускались: их не должно было быть ни среди гостей, ни среди спонсоров", - пишет издание. "Но для удовлетворения потребностей примерно 360 гостей мужского пола были наняты 130 хостес. Девушек поощряли выпивать вместе с гостями на основном мероприятии и более кулуарных "афтерпати", - говорится в статье. По словам авторов, в этом году ужин отличался лишь одним: "в число хостес внедрились журналистка FT Мэдисон Мэридж и женщина, которая с ней сотрудничала (она нашла им места хостес и действовала под прикрытием, чтобы осветить мероприятие)". По словам Мэридж, набирали "высоких, стройных и хорошеньких" женщин. Их кратко проинструктировали: "Старайтесь, чтобы эта пестрая компания британских и иностранных бизнесменов, а также немногочисленных лордов, политиков, олигархов, магнатов недвижимости, кинопродюсеров, финансистов и топ-менеджеров была всем довольна. И приносите им напитки, когда потребуется". "Одна из хостес рассказала журналистам FT, что "мужчины с мерзкими криками" гладили ее ягодицы, живот и ноги. Другой гость "кинулся на нее, чтобы поцеловать". "Девушки говорили, что мужчины "много раз" засовывали руки им под юбки, а один во время торжеств обнажился перед женщиной", - говорится в статье. "У женского туалета, - сообщила FT, - действовала система надзора: женщин, которые оставались внутри слишком долго, вызывали и вели обратно в бальный зал". "Мэридж сказала нашей газете в телефонном интервью, что тоже подвергалась домогательствам, но не включила эту подробность в статью, так как хотела сосредоточиться на молодых женщинах, которые стали жертвами", - сообщает издание. "Мне делали непристойные предложения, меня щупали, я выслушала несколько очень сальных комментариев", - сказала она. "Хозяйкам зала" платили около 211 долларов. Это были женщины 19-23 лет, по большей части студентки, а также актрисы, танцовщицы и модели в поисках приработка. Источник: The Washington Post