25 января 2018 г. Сара Рандаццо | The Wall Street Journal В Калифорнии, изобилующей предупреждениями о канцерогенных продуктах, кофе - следующий на очереди "Дело в калифорнийском суде может превратить каждую чашку кофе здесь в отрезвляющий глоток реальности по поводу риска онкологических заболеваний", - передает из Лос-Анджелеса корреспондент The Wall Street Journal Сара Рандаццо. "В соответствии с законом штата, предупреждения о канцерогенности уже преследуют калифорнийцев, когда они входят в подъезд жилого дома, заезжают на крытые паркинги и сидят в ресторанах. Они также всплывают на таких товарах, как наполнители кошачьих туалетов, керамическая плитка и черная лакрица", - говорится в статье. "Теперь судья штата в Лос-Анджелесе, как ожидается, должен принять решение в ближайшие месяцы о том, будет ли кофе помечен как канцерогенный продукт, в соответствии с действующим три десятилетия законом, задачей которого является предупреждать калифорнийцев о возможном вреде для здоровья", - пишет издание. Кофе попал в такой переплет из-за присутствия акриламида, не имеющего запаха химического вещества, производимого в процессе обжарки, пишет автор. Это соединение, используемое на промышленном производстве, например, при изготовлении бумаги или красителей, также появляется в процессе приготовления многих печеных и жареных продуктов, таких как чипсы, хлеб и картофель фри, говорится в статье. "Так что же, единственная безопасная еда - вареная или паровая? Это смешно, - говорит Уоррен Фонг, онколог на пенсии, который считает, что вышеупомянутый закон, "Предложение 65", стал бесполезным. - Не надо нападать на людей с предупреждениями, когда риск весьма невелик, и это не сможет изменить их привычки". "Кофейное дело зреет с 2010 года, когда Совет по образованию и исследованиям токсинов, некоммерческая организация из Южной Калифорнии, при поддержке адвоката Рафаэля Метцгера подал в суд на десятки производителей и продавцов кофе. Защитники кофе, включая компании Starbucks и Keurig Green Mountain, утверждают, что микропримеси акриламида в кофе безвредны, и их перевешивает польза напитка для здоровья", - говорится в статье. Многие жители Калифорнии говорят, что не видят причин менять привычки из-за предупреждений. "Куда только спрятаться от этих надписей? - говорит Хелена Гамильтон, 53-летняя разработчица технологий в сфере здравоохранения. - На данный момент у меня выработался на них абсолютный иммунитет". Источник: The Wall Street Journal