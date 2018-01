25 января 2018 г. Уильям Хоробин, Стейси Мейчтри | The Wall Street Journal В Давосе европейцы предупреждают о рисках для глобализма "Политика президента Дональда Трампа "Америка в первую очередь" угрожающе нависала над Международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма и системы международной торговли, которая лежит в его основе",- пишут корреспонденты The Wall Street Journal Уильям Хоробин и Стейси Мейчтри. "Давайте не будем наивными. Сейчас глобализация переживает серьезный кризис, и этот глобальный вызов требует усилий на международном уровне", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Однако лидеры не сошлись во мнениях, как реагировать на подход Трампа. Некоторые, как Макрон, попытались наметить средний курс, признавая необходимость отдать должное национальным интересам, как и глобальным. Выступившая с речью канцлер Германии Ангела Меркель высказала более острую критику", - передает издание. "Мы должны (...) искать многосторонние решения, а не односторонние, поскольку они, в конечном итоге, будут способствовать изоляции и протекционизму", - отметила она. Авторы статьи отмечают ряд действий американского правительства, вызвавших недовольство Европы: введение таможенных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины, выход из международных торговых и климатических соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Парижское климатическое соглашение. "Европейские лидеры также пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа, которая подтолкнула некоторые компании к возвращению на родину активов, находившихся за границей, и к преимущественным инвестициям в США", - отмечает издание. "Если я не предложу новое значение этой глобализации, (...) через пять, десять или пятнадцать лет националисты, которые победят, предложат выйти из этой системы. И это коснется каждой страны", - заявил Макрон. Источник: The Wall Street Journal