В Давосе европейцы предупреждают о рисках для глобализма

"Политика президента Дональда Трампа "Америка в первую очередь" угрожающе нависала над Международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма и системы международной торговли, которая лежит в его основе",- пишут корреспонденты The Wall Street Journal Уильям Хоробин и Стейси Мейчтри.

"Давайте не будем наивными. Сейчас глобализация переживает серьезный кризис, и этот глобальный вызов требует усилий на международном уровне", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Однако лидеры не сошлись во мнениях, как реагировать на подход Трампа. Некоторые, как Макрон, попытались наметить средний курс, признавая необходимость отдать должное национальным интересам, как и глобальным. Выступившая с речью канцлер Германии Ангела Меркель высказала более острую критику", - передает издание.

"Мы должны (...) искать многосторонние решения, а не односторонние, поскольку они, в конечном итоге, будут способствовать изоляции и протекционизму", - отметила она.

Авторы статьи отмечают ряд действий американского правительства, вызвавших недовольство Европы: введение таможенных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины, выход из международных торговых и климатических соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Парижское климатическое соглашение.

"Европейские лидеры также пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа, которая подтолкнула некоторые компании к возвращению на родину активов, находившихся за границей, и к преимущественным инвестициям в США", - отмечает издание.

"Если я не предложу новое значение этой глобализации, (...) через пять, десять или пятнадцать лет националисты, которые победят, предложат выйти из этой системы. И это коснется каждой страны", - заявил Макрон.