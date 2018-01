25 января 2018 г. Роберт Ли Хоц | The Wall Street Journal Китай разрушает барьер: осуществлено клонирование приматов "Это первый случай в мире: китайские ученые, по их собственным заявлениям, клонировали двух обезьян путем трансплантации донорских клеток в яйцеклетки. Это достижение, возможно, позволит создать генетически модифицированных приматов для испытаний лекарств, редактирования генома и исследований головного мозга", - сообщает журналист The Wall Street Journal Роберт Ли Хоц. Клонированные макаки - новейший результат метода "пересадка ядер соматических клеток", впервые примененного 20 лет назад при создании клонированной овцы Долли, напоминает автор. "Теперь преодолен технический барьер, который был преградой для клонирования видов приматов, в том числе человека, - заявил в интервью руководитель исследования Цян Сунь, директор Центра исследований нечеловеческих приматов (Нейрологический институт Академии наук Китая, Шанхай). - В принципе это может применяться на людях, но мы совершенно не собираемся применять этот метод к людям". "Китайские биоинженеры создали двух самок обезьян, хирургическим путем заменив ядро яйцеклетки на эмбриональную донорскую ткань, а затем применив особые химические препараты, которые должны "включать" гены, необходимые для развития эмбриона. По словам ученых, обезьяны выглядят здоровыми и развиваются нормально", - передает корреспондент. Другая часть эксперимента завершилась неудачей: две другие обезьяны, созданные с использованием региональных донорских клеток, умерли через несколько часов после рождения по неясной причине. В статье говорится: в Китае исследованиям приматов уделяется все больше внимания, а в Европе и США их число снижается ввиду ограниченного бюджета, ужесточения регулирования и сомнений в этичности исследований на животных. Источник: The Wall Street Journal