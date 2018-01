25 января 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Проверка Трампа в Сирии "США и их союзники практически победили "Исламское государство"* в Сирии, но администрации Трампа угрожает опасность растерять все стратегические достижения. Мы свидетели развертывающегося там фиаско: турецкие войска бьют союзников Америки курдов и угрожают региону, рядом с которым размещены американские солдаты. Вот что получается из жестких разговоров при отсутствии силы воли или стратегии поступать в соответствии со сказанным", - указывает редакция The Wall Street Journal. "Все это подводит Трампа к стратегическому позору обамовских масштабов. Президент продемонстрировал решимость, наказав Асада за химическую атаку в прошлом году и активизировав военную кампанию против "Исламского государства"*. Это сигнализировало преступникам региона, что дни отступления Америки могут быть позади", - говорится в статье. "Но сейчас, когда США и курды сделали черную работу, Россия, Сирия, Турция и "Аль-Каида"* хотят выдавить США из региона. Если они преуспеют, Трамп заплатит за потерянное доверие такую же цену, какую заплатил Обама за то, что не сумел перейти от слов к делу, когда Сирия пересекла его знаменитую "красную линию" по химическому оружию. Белый дом должен показать дипломатическую и военную волю поддерживать безопасную зону в Сирии или сказать нашим союзникам, что они сами по себе, чтобы те самостоятельно урегулировали отношения с хулиганами из Анкары, Тегерана и Москвы", - полагает издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Wall Street Journal