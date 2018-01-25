В защиту американского тактического ядерного оружия

"Обзор конфигурации ядерных сил" пока еще не стал достоянием общественности, но уже попал под политический огонь. После утечки проекта документа, произошедшей на прошлой неделе, критики пришли в ужас от того, что в нем содержится предложение о создании "нового" ядерного оружия. Некоторые даже предположили, что проталкивание расширения ядерных возможностей Америки - из той же оперы, что безрассудная личность президента Трампа, из-за которой мы все можем погибнуть в ядерной войне", - указывает в The Wall Street Journal.

"Эта критика неоправданна. Американское ядерное оружие более 70 лет подкрепляло международный мир и стабильность. Сейчас, когда мир вступает во вторую ядерную эпоху, США нужно укрепить свои позиции соответствующим образом, чтобы защитить себя и своих союзников", - говорится в статье.

"В новостях говорят о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи, но даже большую стратегическую опасность может представлять Россия. Когда Москва стала активной и вмешалась в происходящее на Украине и в Сирии, в ее стратегии более важную роль начало играть ядерное оружие. В случае крупной войны с Организацией Североатлантического альянса, даже той, которую начнет Россия, ее планы призывают к "снимающим эскалацию" ядерным ударам. То есть Владимир Путин не будет тянуть с ядерными ударами, так как захочет запугать США, добившись от них завершения конфликта на условиях, выгодных Москве", - говорится в статье.

"Представьте себе такой сценарий. Совсем как на Украину, Россия вторгается в Эстонию. США приходят на выручку своему союзнику по НАТО, но как только американские войска выступят в поход, Россия ударит ядерным оружием по группе американских авианосцев в Балтийском море и убьет тысячи человек. Если бы вы были президентом, как бы вы ответили на это?" - рассуждает эксперт.