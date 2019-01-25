Почему в России сильно опустился рейтинг Владимира Путина

Французское издание Atlantico.fr публикует интервью с Жаном-Робером Равио, доктором политических наук, преподавателем истории современной российской цивилизации в Университете Западный Париж-Нантер-ля-Дефанс.

Говоря о причинах снижения рейтинга доверия Владимиру Путину до 33%, эксперт отметил: "Подобное падение рейтинга не прекращается с момента переизбрания Владимира Путина на президентский пост в марте. У падения рейтинга есть непосредственная причина: это пенсионная реформа и, в частности, повышение пенсионного возраста, которое полностью отвергается подавляющим большинством россиян. Почему? Возьмем одну цифру: возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, и это в стране, где ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет ровно 63 года!"

"Снижение популярности Путина также является результатом более глубокой тенденции, начавшейся с 2014-2015 годов, - подчеркнул собеседник издания. - С наступлением украинского кризиса и российской интервенции в Сирии президент, похоже, вкладывал свои силы преимущественно в международные проблемы, несколько забросив внутреннюю политику. Растущее число россиян устало от этого, их стало раздражать то, что в последние годы телевидение выдвигает на первый план основные международные проблемы в ущерб рассмотрению многочисленных и злободневных внутренних проблем".

"С самого начала последней президентской кампании Владимир Путин переориентировал свой политический дискурс на вопросы внутренней политики, точнее, на вопросы экономической и социальной политики. Россия - это страна с весьма существенными территориальными различиями, которые становятся все более заметными, - указал Жан-Робер Равио. - Многие регионы в течение десяти лет находятся в состоянии экономической депрессии, они так и не оправились от распада СССР, произошедшего почти тридцать лет назад. В отношении этих национальных проблем Путин во время последней президентской кампании предпочел придерживаться социально-ориентированного дискурса и стремился "сливаться с местностью". В выборе поездок предпочтение отдавалось самым бедным регионам; в плане тематики в первую очередь освещались вопросы медицины и здравоохранения".

"Доверие Путину как к главе государства, являющемуся реальным воплощением России на международной арене, в принципе не ставится под сомнение. Однако очевидно то, что это его последний срок, и российская общественность, судя по всему, ожидает, что он заложит основу для более справедливой и эффективной экономической системы, менее коррумпированной и более динамичной, - полагает эксперт. - Он, несомненно, это осознает, но он не всемогущ, как часто о нем пишут в западной прессе. Он оказывается арбитром посреди конкурирующих и часто враждебных правящих верхушек, не согласных друг с другом по поводу экономических и стратегических приоритетов. На данный момент он действует по обстановке, в контексте санкций США и Европы, которые еще больше ограничивают финансовую гибкость и свободу в экономической политике".

"В отсутствие организованной, сильной, единой оппозиции, руководимой заслуживающими доверия лидерами, которые могут выступить в качестве серьезной альтернативы Путину, последнему нечего бояться с политической точки зрения. Однако подготовительные маневры в связи с передачей власти обещают быть сложными. Они могут еще больше усложниться из-за плохой экономической ситуации, что станет особенно неизбежным, если в ближайшие годы популярность Владимира Путина снова снизится", - указал Равио.