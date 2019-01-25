В прошлом году на Земле было прохладнее, чем обычно, но тенденция к глобальному потеплению сохраняется, утверждают ученые

В прошлом году Земля немного "охладилась", но все же прошлый год стал четвертым самым теплым с тех пор, как ведутся измерения. Об этом, как сообщает Daily Mail, говорится в новом исследовании.

"В связи с частичным шатдауном американских государственных служб подсчет температур прошлого года федеральными службами откладывается, - говорится в публикации. - Однако независимые исследователи из организации Berkeley Earth подсчитали, что средняя температура в прошлом году составила 14,9 градусов по Цельсию, что на 0,77 градуса выше, чем средние температуры с 1951 по 1980 год, и примерно на 1, 16 градусов выше, чем во времена, предшествовавшие индустриальному развитию".

"Средняя мировая температура в 2018 году была ниже, чем в 2015, 2016 и 2017 году, - подчеркнули исследователи, - однако выше температур, наблюдавшихся в годы, предшествовавшие 2015. В итоге самым теплым годом за период исторических наблюдений является 2016 год. Небольшое понижение температуры в 2018 году, вероятно, отражает краткосрочную естественную изменчивость, но общий паттерн по-прежнему согласуется с долгосрочным движением в сторону глобального потепления".

По словам Зеке Хаусфазера, климатолога организации Berkeley Earth, было бы глупо называть небольшое понижение температуры в прошлом году тенденцией к похолоданию климата.

"Долгосрочный прогноз удивительно четкий", - подчеркнул он.

"Учет температур начался в 1850 году", - сообщается в статье.