Странное ракетное шоу России

"Через несколько дней Дональд Трамп хочет выйти из договора о РСМД с Россией. На обвинения в недостаточной открытости российские вооруженные силы ответили мероприятием, которое, - замечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, - вызывает новые вопросы".

Российская армия, пишет журналист Лоренц Хемикер, действительно приложила некоторые усилия, чтобы произвести впечатление на гостей брифинга министерства обороны РФ в подмосковной Кубинке, в котором приняли участие 250 журналистов и иностранных военных атташе. Так, в том, что максимальная дальность полета ракеты 9М729, якобы нарушающей договор о РСМД, составляет 480 км, уверял сам начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Это, по его словам, на 10 км меньше, чем у предыдущей модели, и на 20 км меньше, чем "лимит" договора о РСМД. К тому же, передает автор, гости мероприятия смогли посмотреть на пусковую систему и контейнер ракеты с надписью "9M729".

"По информации из дипломатических кругов в Москве, российская сторона отправила многочисленные приглашения на мероприятие военным атташе стран, являющихся членами НАТО или ЕС. Однако почти все они отсутствовали - по слухам, из-за предположения, что там они не узнают ничего нового", - говорится в статье.

"Ничего нового - такую точку зрения транслируют западные эксперты в отношении данного мероприятия. Смысл ее таков: много шума из ничего. Россия, по их словам, предприняла многое, чтобы впечатлить гостей. Однако открытость выглядит иначе. Главное обвинение заключается в том, что российские вооруженные силы показали все - кроме самой крылатой ракеты. Не видя ее, нельзя судить о дальности ее полета, сказал Оливер Тренерт из Швейцарской высшей технической школы Цюриха в разговоре с изданием. Контейнер, пусковая установка и пара заверений не позволяют, по его словам, сделать какие-либо выводы. "Презентация вообще не обеспечила большей открытости", - заявил эксперт.

"Эксперт по ракетам из Мюнхена Маркус Шиллер, оценив мероприятие, также пришел к выводу, что российская сторона по-прежнему "играет втемную". Для Шиллера, - указывает издание, - представленные данные противоречивы. По его словам, модернизация контрольной системы и боевой части, с одной стороны, может объяснить, почему крылатая ракета стала примерно на полметра длиннее и тяжелее. В Кубинке Россия представила пусковой контейнер длиной 8 метров, что позволяет сделать вывод о том, что длина крылатой ракеты составляет 6-6,5 м. С другой стороны, это не стыкуется с утверждением о том, что дальность полета сократилась только на 2%. "Для меня это скорее было бы признаком того, что боевая часть стала легче, так как удлинение на полметра делает ракету значительно более тяжелой, и этот дополнительный вес должен как-то компенсироваться, если она летит почти так же далеко, как и ракета меньшей длины".

У американцев, отметил эксперт, есть крылатая ракета "Томогавк" похожих размеров, современные модели которой якобы имеют дальность полета до 2500 км. "Если продемонстрированная ракета - в том размере, в котором она была представлена, - действительно может летать только на такое короткое расстояние, россияне явно делают что-то не так", - передает издание слова специалиста.

Газета подчеркивает: приглашения на российский испытательный полигон западных политиков, специализирующихся на данном вопросе, инженеров и экспертов по безопасности, которые могли бы оценить данные 9M729, пока не последовало.

"Надежду России на эффект данного мероприятия выразил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков. (...) Ее развеял в разговоре с изданием в четверг представитель НАТО. Он сообщил, что союзники по-прежнему придерживаются мнения, что крылатой ракетой SSC-8 Россия нарушает договор о РСМД. По его словам, союзники по альянсу выразят свое беспокойство и в пятницу на Совете Россия-НАТО", - передает FAZ.