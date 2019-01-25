2019-й год - "год Африки" для российских экспортеров оружия

"Россия, ставшая вторым по величине производителем оружия в мире, наращивает свое наступление на африканском континенте", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Make Africa Safe" ("Сделайте Африку безопасной") - именно под таким названием на английском и русском языках "Рособонэкспорт", российская государственная компания по экспорту вооружений, созданная по указу Владимира Путина в ноябре 2001 года, объявила о своем участии с 22 по 24 января в международной выставке по безопасности и обороне Shield Africa 2019 ("Щит Африки 2019"), которая проводится в Абиджане, в Кот-д'Ивуаре. В своем приветственном выступлении генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев назвал такое присутствие более чем символическим, "потому что 2019 год должен стать "годом Африки" для военно-технического сотрудничества России", - передает журналистка.

"Мы хорошо понимаем потребности наших партнеров и друзей", - продолжил глава "Рособоронэкспорта", уверяя в "успешном сотрудничестве" с Сообществом развития Юга Африки и странами группы G5 Sahel (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер Чад), - говорится в статье - "Уверен, - добавил Александр Михеев, - что продукция российского производства, прошедшая проверку в реальных боевых условиях, на сто процентов соответствует целям сделать Африку более безопасной территорией".

"Подобная самореклама, которая сознательно опирается на российскую военную интервенцию в Сирии, начатую в сентябре 2015 года, усиливает озабоченность стран Запада. Москва, ставшая вторым по величине производителем оружия в мире, потеснив Великобританию, неуклонно наращивает свое присутствие на африканском континенте, явно позиционируя себя в качестве альтернативы бывшим колониальным державам", - комментирует Мандро.

"Еще в 2016 году глава Кремля во внешнеполитическом документе подтвердил подобную стратегию: "Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на двусторонней и многосторонней основе посредством совершенствования политического диалога и развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, наращивания всестороннего сотрудничества в общих интересах, содействовать предотвращению региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также постконфликтному урегулированию в Африке", - сообщает журналистка.

"Россия, будучи защитницей Башара Асада, предлагает свою помощь и африканским лидерам, используя тот же аргумент "борьбы с терроризмом", - пишет издание.

"Привлекшее внимание Запада скоропалительное военно-дипломатическое развертывание русских в Центральноафриканской Республике не ограничивается этой страной. Оно сопровождается одновременным появлением российских наемников, известных под общим названием "Группа Вагнера" и руководимых приближенным Путина Евгением Пригожиным - скандальным персонажем, который обвиняется в причастности к вмешательству России в президентскую кампанию в США посредством своих "фабрик троллей", - указывает автор статьи.

"На самом деле это не армия, а вспомогательные воинские формирования, которые действуют под руководством господина по имени Пригожин. Если он услышит меня, дайте ему знать, что он нам хорошо известен!" - заявил в среду 24 января министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан во время слушаний в Сенате, указывая пальцем на "антифранцузскую риторику" в Центральноафриканской Республике с момента появления россиян", - отмечает издание.

"В тот же день в Москве российское Министерство иностранных дел подтвердило присутствие российских частных охранных фирм, на этот раз в Судане, где уже несколько недель почти ежедневно проходят оппозиционные демонстрации", - говорится в публикации. "По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "При этом их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур Республики Судан", - добавила она, тем самым отбрасывая идею о том, что они могли участвовать в подавлении протестных манифестаций".

"Основным дипломатическим активом России в Африке является оружие, которое часто предлагается по низким ставкам и с кредитными линиями на невероятно длительный срок. Так, год назад Москва решила списать 20 млрд долларов (17,63 миллиарда евро) долга нескольким африканским странам. Другим странам предлагается просто бартер, то есть ликвидация долга в обмен на инвестиции в энергетику, в природные ресурсы или даже в сельское хозяйство. Уже объявлено о том, что первый бизнес-форум "Россия-Африка" пройдет в октябре 2019 года в Сочи, в дипломатической столице Владимира Путина на берегу Черного моря", - резюмирует Мандро.