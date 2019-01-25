В Венесуэле Россия упорно поддерживает Мадуро

"Москва, вложившая в эту страну миллиарды долларов и рискующая потерять все в случае смены существующего режима, в ноябре 2018 года отправила туда группу экспертов, чтобы попытаться остановить экономический кризис", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Долгое время Николас Мадуро, а до него его предшественник Уго Чавес, были одними из самых регулярных иностранных гостей Кремля. За пять с половиной лет власти во главе венесуэльского государства Мадуро посетил Россию не менее четырех раз - его последний визит состоялся в декабре 2018 года, незадолго до его инаугурации на второй срок. Столь привилегированные отношения способствовали тому, что в четверг 24 января Москва очень резко отреагировала на то, что венесуэльская оппозиция провозгласила "вторым президентом" Хуана Гуайдо, которого тотчас признали США", - говорится в статье.

"Владимир Путин сам позвонил Николасу Мадуро, чтобы выразить свою поддержку "законным властям Венесуэлы" и отметил, что "обострение внутриполитического кризиса было спровоцировано извне". Ранее в тот же день его официальный представитель Дмитрий Песков осудил "попытку узурпировать власть" после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо представился исполняющим обязанности "президента", - передает автор статьи.

"Для России смена власти в Венесуэле стала бы катастрофой. С начала 2000-х годов Москва и крупные российские компании потратили в этой стране как минимум 17 млрд долларов (около 15 млрд евро) в виде инвестиций и кредитов", - отмечает журналистка. "Если режим Мадуро не устоит после попытки госпереворота, с 20-летними усилиями можно будет попрощаться",- резюмировал в четверг русскоязычный сайт The Bell.

"В декабре 2018 года после своих переговоров с Владимиром Путиным Мадуро объявил, что Россия инвестирует в нефтяную отрасль Венесуэлы "более 5 млрд долларов" и "более 1 млрд долларов" в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 тыс. тонн зерна", - говорится в публикации.

"В четверг на фондовом рынке Московской биржи курс акций российского нефтяного гиганта "Роснефть" начал падать после того, как было объявлено о поддержке со стороны США и других стран Северной и Южной Америки молодого временного "президента", - отмечает Мандро. - Компания, возглавляемая Игорем Сечиным, особенно активно инвестировала в Венесуэлу, где ей принадлежат акции венесуэльской нефтяной государственной компании PDVSA. С 2016 года, по данным The Bell, "Роснефть" стала предоплачивать поставки нефти PDVSA, таким образом венесуэльской госмонополии было выдано кредитов на "как минимум 6 млрд долларов".

"В своей книге "Люди Кремля" российский журналист Михаил Зыгарь представил Игоря Сечина как человека, убедившего Уго Чавеса признать независимость Абхазии и Южной Осетии после молниеносной войны между Россией и Грузией в 2008 году. В обмен на это Венесуэле был предоставлен новый кредит на покупку оружия в размере одного миллиарда долларов", - пишет Le Monde.