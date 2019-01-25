Политика Трампа, похоже, по всем пунктам соответствует стратегическим идеям Кремля

"О чем бы ни заходила речь - о том, чтобы ослабить НАТО, отделить европейцев от США, посеять раздоры в ЕС или оставить Сирию Москве, - американский президент "угодничает" перед Путиным", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"В кулуарах Дональд Трамп нередко муссировал идею о выходе США из НАТО, то есть об убийстве Североатлантического альянса. Он не раз делал попытки дестабилизировать Евросоюз, - отмечает автор статьи. - Но это еще не все".

"Распорядившись в середине декабря 2018 года вывести американские войска, дислоцированные в северо-восточной Сирии, он пошел на риск, создавая вакуум, который режим Дамаска и его российские союзники с радостью готовы заполнить - к большому недовольству Израиля и отдельных европейских союзников США. Как минимум два раза он беседовал с глазу на глаз с Владимиром Путиным, и, едва беседа закончилась, он поспешил взять записи у своего переводчика, так и не передав их никому из своих сотрудников", - напоминает журналист.

"Он оставался безучастным, когда корабли ВМФ России в ноябре 2018 года захватили три украинских корабля в Керченском проливе и без видимых причин заключили в тюрьму их несчастных моряков, что являлось нарушением международного права со стороны России и утверждением своего суверенитета над всем Азовским морем. Он поддержал сенаторов своей партии, обычно автоматически выступающих против политики Кремля, когда они недавно проголосовали за частичную отмену санкций, введенных Вашингтоном против российской алюминиевой компании "Русал", возглавляемой олигархом Олегом Дерипаской, приближенным президента Путина", - указывает обозреватель.

"Размышляя над этими фактами и сопоставляя их, американская пресса, никогда не формулируя вопрос открыто, в эти дни в общих чертах набросала между строк невероятную гипотезу: а что, если Дональд Трамп был российским агентом? Или, возможно, "находился" под влиянием Москвы, подвергаясь шантажу со стороны русских в той или иной форме?" - передает издание.

"Еще до того, как Трамп попал в Белый дом, он не раз повторял то, что он думает о Путине: много хорошего. Он божился, что в случае его избрания, Соединенные Штаты возобновят отношения с Россией. (...) Такой же энтузиазм наблюдался в Москве. Поражение Хиллари Клинтон, кандидата от "западного либерального порядка", и победа критически настроенного в отношении этого порядка националиста были встречены там с восторгом. Однако в Белом доме Трампу не удалось успешно пройти это испытание - и не по своей вине", - говорится в публикации.

"Что же случилось? Продолжающиеся день за днем расследования о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года объединили демократов и республиканцев в их гневе на Москву. Такая обстановка ограничила возможности проведения российской политики президента Трампа и помешала тому сближению с Москвой, к которому он стремился", - указывает Фрашон.

"Истина заключается в том, что Трампу вовсе не нужно подвергаться чьему-либо влиянию или манипулированию, чтобы совершать нападки на НАТО. Он в принципе не любит альянсы, которые "связывают" США. А такой альянс, как НАТО, будет стоить ему слишком дорого. Трамп предпочитает заключать двусторонние соглашения, позволяющие Америке вести переговоры главным образом с позиции силы, благодаря ее экономическому и стратегическому превосходству. По этой же причине он не любит и ЕС", - считает автор статьи.

"То, что все это прекрасно подходит русским, ничуть не огорчает Трампа. Однако существование "сговора" с Москвой предстоит еще доказать", - резюмирует Фрашон.