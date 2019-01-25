Как сжечь 100 килокалорий?

"Уютный вечер перед телевизором с упаковкой чипсов: энергетическая ценность пакетика тонких ломтиков картофеля весом 175 гр равняется калорийности пиццы и составляет примерно 930 ккал. Чтобы сжечь их, человеку весом 70 кг придется просидеть перед телевизором почти 17 часов. Ведь если смотреть телевизор в течение получаса, можно сжечь 28 ккал, подсчитали ученые Гарвардской медицинской школы". О новом исследовании сообщает австрийское издание Der Standard.

Сколько энергии требуется человеку в день, зависит от пола, возраста и веса. При этом, пишет издание, действует базовое правило: тот, кто больше весит, сжигает и больше калорий. Так, для того, чтобы сжечь 100 ккал, человеку весом 80 кг нужно заниматься непрерывной ходьбой в течение 17 минут, в то время как человеку весом 60 кг для этого потребуется 25 минут.

Если говорить о видах спорта, то здесь, указывает издание, наибольшее количество калорий сжигается при быстром беге (15 км/ч) и езде на велосипеде (более 30 км/ч). Занимаясь этими видами спорта, от 100 ккал можно избавиться примерно за 5 минут.

Однако, отмечает автор статьи, сжигать калории можно и дома. "Так, лишние 100 ккал можно компенсировать, занимаясь чисткой окон в течение 18 минут. Тот, кто готовит себе еду самостоятельно, может положить себе и порцию побольше: 100 ккал сжигаются во время 30-минутной готовки".

"Тому, у кого есть сад, повезло вдвойне, - пишет издание. - Работа в саду в течение 18 минут соответствует 100 ккал. Положительная сторона есть и у переезда в новую квартиру: для того, чтобы сжечь 100 ккал, достаточно перетаскивать коробки с книгами и посудой в течение 12 минут".

"Эксперты по здоровью уже давно требуют указания на упаковках продуктов не только их энергетической ценности, но и тех движений, которые необходимы для того, чтобы сжечь полученные калории. В том, что такая информация положительно повлияет на пищевые привычки, убеждено, например, Королевское общество по вопросам здравоохранения в Лондоне", - сообщает Der Standard.