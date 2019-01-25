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25 января 2019 г.
25 января 2019 г.

Корреспондент | Stern

Разыскивается супердонор фекалий

"Команда ученых под руководством доктора Джастина О'Салливана из Оклендского университета уже несколько лет занимается человеческими испражнениями, точнее трансплантацией кала - новым видом терапии, благодаря которому можно восстановить кишечную флору людей, страдающих нарушениями работы кишечника", - пишет немецкое издание Stern.

"Согласно новому докладу, опубликованному в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, в рамках масштабного исследования ученым удалось определить своего рода суперфекалии, которые при пересадке имеют продолжительное воздействие и более безопасны, чем среднестатистические образцы", - говорится в статье.

О'Салливан предполагает, что существует некий супердонор, испражнения которого содержат идеальную комбинацию целебных бактерий. Однако, отмечает ученый, исследователи пока не выявили, какими именно характеристиками должен обладать такой донор. К тому же лишь некоторые люди готовы жертвовать исследователям свои фекалии.

При этом в США уже существуют так называемые банки фекалий. Как сообщает портал praxisvita.de, за каждый образец испражнений доноры получают компенсацию в 40 долларов.

Между тем, новозеландские ученые продолжают искать таинственного супердонора и надеются, что их исследования в этой области смогут сыграть роль в лечении болезни Альцгеймера, астмы и рассеянного склероза, передает Stern.

Источник: Stern


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