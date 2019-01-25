Заблокированное воспоминание

"75 лет назад был освобожден оккупированный немцами Ленинград, который сегодня снова называют Санкт-Петербургом. Во время блокады от голода умерли более миллиона человек. Сегодня Москва злоупотребляет памятью о жертвах", - считает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

В эти дни в Санкт-Петербурге, повествует журналистка, много пробок. В центре города проходят репетиции военного парада, который пройдет в воскресенье в честь 75-й годовщины снятия блокады города. "Те, кто находятся у власти в Москве, снова отправляют сюда солдат вместо сочувствия и прописывают национальную гордость вместо воспоминаний", - отмечает Бигалке. "Блокада Ленинграда - больное место в прошлом России. Власть имущие всегда хотели контролировать то, как люди вспоминают о ней", - говорится в статье.

"Блокада, - указывает Бигалке, - была геноцидом. Но после войны ни одна из двух сторон не была заинтересована в том, чтобы так ее называть. Московская власть до сих представляет тех, кто оказался в оккупации, как героев, которые мужественно оказывали сопротивление немцам. То, что люди едва держались на ногах от голода, ели кошек и клей, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 1990-е годы".

Вопрос о том, был ли Сталин готов пожертвовать жизнями этих людей так же легко, как его противники, "задается сегодня редко, в том числе и потому, что в России все еще есть люди, почитающие Сталина. И правительство возражает им неохотно", отмечает издание.

"В Германии, - продолжает журналистка, - о блокаде Ленинграда, одном из чудовищных преступлений вермахта, вообще не думали долго время. Как ощущают себя те, кто остался в живых, когда в Германии им не предают значения, а на родине подчас подвергают цензуре? В России по сей день надо быть внимательным, когда говоришь о блокаде". 5 лет назад телеканал "Дождь" задал вопрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Опрос, напоминает издание, был удален администрацией программы. Премьера фильма Алексея Красовского "Праздник" также состоялась на Youtube, а не в российских кинотеатрах.

"Жертвы блокады - так хотят это видеть - отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто бы это оправдывает их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет значимость произошедшего, и это опасно. В Санкт-Петербурге, - отмечает Бигалке в заключение, - многие вспоминают о жертвах не в воскресенье, а 8 сентября, в день, когда началась блокада".