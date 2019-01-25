Забыть про доллар

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей", - так звучит старая русская поговорка. Поговорка, которую сегодня снова повторяют в России. Ведь валюте собственной страны многие россияне сегодня не придают большого значения. Доллар и евро - вот что считается надежным, - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Виктор Гойдка. - Однако курс рубля к евро и доллару скоро, вероятно, будет менее наглядным, ведь российский президент Владимир Путин хочет с помощью нового закона одним махом изменить образ страны: светящиеся красным и зеленым табло с курсом обмена валют на каждом углу скоро, должно быть, останутся в прошлом".

По мнению критиков нового закона, Кремль таким образом хочет скрыть от собственного народа экономическую ситуацию в стране. "Ведь табло, о которых ведутся споры, показывают не только подъем и падение курса, не только лишь цифры, но и экономическое состояние страны. Некоторые даже говорят, что по курсу рубля можно проследить всю недавнюю историю государства. Так, в 1991 году одновременно с крахом СССР пункты обмена валют выросли как грибы после дождя, - повествует издание. - Во времена свирепствовавшей инфляции конца 1990-х те, кто мог, нашли убежище в американской валюте, покупая один доллар за 6 рублей. Когда в 1998 году страна взяла курс на дефолт, гражданам вскоре пришлось выкладывать за один доллар уже почти 30 рублей. Перед пунктами обмена валюты выстраивались очереди, так как люди хотели только одного: избавиться от рублей и закупиться долларами".

Прошлый год, продолжает Гойдка, тоже стал для рубля похожим на езду на американских горках. Когда в начале августа стало известно, что американцы подумывают о новых санкциях, рубль резко упал. По словам Дарьи Орловой, специалиста по России из DekaBank, ввиду "тлеющих" дебатов о санкциях рубль остается рискованным для международных вкладчиков.

"Между тем, - продолжает автор статьи, - российское правительство хочет избавиться от ненавистного доллара и делает ставку на золотовалютные резервы. Хочет более интенсивно вести торговлю в юанях и российских рублях. "Для этого как раз важно, чтобы люди меньше думали о долларе", - говорит Евгений Коган, президент инвестиционной группы "Московские партнеры".

Некоторые видят в новом законе возвращение к советским временам. "Временам, когда то, что политбюро удаляло из газет, якобы и не существовало. С глаз долой - из сердца вон. Правда, - отмечает Гойдка в заключение, - тогда еще не было интернета".