"До меня эту квартиру снимал Владимир Путин"

"То, что дворец на побережье Черного моря стоимостью несколько миллиардов принадлежит Путину, Кремль отрицает. В этой квартире, которую Bild посетил первым из СМИ, российский президент точно когда-то жил", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Дрезден, Радебергерштрассе. На третьем этаже панельного гэдээровского 6-этажного здания шеф Кремля жил со своей женой и детьми с осени 1985 года до марта 1991 года, пока он, будучи сотрудником КГБ, работал в Дрездене", - повествует журналист Юрген Хельфрихт.

"66 кв.м., три комнаты, кухня, ванная. Также лоджия, кладовка, централизованное теплоснабжение и электроплита. Когда в начале 1991 года Путины вернулись в СССР, сюда заселился Йорг Хофманн (сегодня ему 51 год). Столяр-мебельщик живет здесь до сих пор", - пишет издание.

"Квартиру мне показывала госпожа Путина, - вспоминает Хофманн в разговоре с Bild. - Везде стояла темная российская мебель, также были типичные для ГДР "алюминиевые" обои и бежевый ковер".

Хофманн заглянул к Путиным, когда они выезжали из квартиры. "Десять, двенадцать российских солдат помогали разбирать мебель и складывать в деревянные ящики. Стиральная машина доставила им хлопот, ее спускали вниз шестеро мужчин", - рассказал мужчина в разговоре с изданием.

"Путины, вспоминает Хофманн, были приятными людьми. "Госпожа Путина всегда носила коричневую шубу и большую меховую шапку. У них еще была собака".

Как пишет Bild, Хофманн платил за квартиру ту же арендную плату, что и Владимир Путин: "58,90 немецких марок в месяц плюс 9,80 марок за горячую воду и 26,20 марок за отопление. Итого 94,90 немецких марок", - говорится в статье.

Йорг Хоффман даже спустя почти 30 лет рад жить в доме Путина, его "лишь иногда раздражает, когда автобусы с российскими туристами останавливаются перед квартирой. Они думают, здесь музей Путина".

"Йорг Хофманн еще никого не впускал. В том числе и заклятого врага Путина Алексея Навального. (...) "Перед Рождеством он стоял у дома с телохранителями. Наверное, снимал документальный фильм", - передает его слова Bild.