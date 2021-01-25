Михаил Ходорковский: "Больше никакого братания с бандитами"

"В отношениях с Россией Запад не должен ограничиваться тем, чтобы время от времени сетовать на недопустимость политических репрессий. Он должен противодействовать сообщникам Путина", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаил Ходорковский.

"Даже по российским масштабам отравление Алексея Навального вышло за рамки привычного обращения властей с критиками. Возвращение Навального в Россию и его немедленный арест воссоздали традиционный российский шаблон: президент сажает в тюрьму своего конкурента и тем самым делает его жертвой режима", - указывает оппозиционер.

"Был ли у Навального другой выбор? Нет, и я могу его хорошо понять, ведь в 2003 году я сам находился в такой ситуации: остаться в США и тем самым молча признать себя виновным в глазах сотен тысяч сторонников и сотрудников, сделать их всех в их глазах сообщниками преступника и потерять даже собственный голос? Или вернуться, вступить в бесперспективную борьбу, но быть услышанным?".

"Тогда я принял свое решение. Его ценой стали десять лет заключения в тюрьме и лагере, а наградой - сохранение моего достоинства. Алексей тоже принял свое решение. Он также стал жертвой режима, но сохранил моральное право участвовать в борьбе за власть. Я отчаянно надеюсь, что цена его решения окажется меньше моей", - говорится в статье.

"Был ли другой выбор у Путина? - задается вопросом Ходорковский. - На сегодняшней стадии эскалации уже не было. (...) В путинской России власть преступна по своей сути. В преступной банде закон не имеет значения, как и мнение общества и его институтов. Или ты являешься самым хитрым и жестоким и можешь подавить всех конкурентов своей силой, или у банды появится новый главарь".

"Путину все сложнее держаться за власть, - считает оппозиционер. - Только он не видит другого выхода, кроме как оставаться у власти: слишком велик риск в случае ухода оказаться за решеткой. Давление и гарантии или более сильное давление без гарантий когда-нибудь разломят костяк путинской банды".

"Что может сделать Запад? Он может стоять в стороне, время от времени публиковать сообщения для СМИ о "недопустимости таких нецивилизованных действий" и при этом закрывать глаза на тот факт, что эта позиция подкупается нескрываемой политической коррупцией и разрушает доверие к Западу как к примеру гуманности - не только в глазах россиян и в глазах других обществ, ищущих такой пример, но и внутри самих западных обществ. Или же Запад может ясно и четко показать, что он считает неприемлемым, когда кто-то правит своей страной, как банда преступников, и так же обращается с другими государствами".

"Я понимаю, насколько сложно оставаться верными закону и при этом на слово верить предложениям Навального о санкционных списках. Тем не менее верность закону вовсе не мешает юстиции западных стран вывести сообщников Путина, его "денежные мешки", на чистую воду и привлечь виновных к ответу - тем более что они наверняка известны юстиции или должны быть известны", - говорится в статье.

"Однако пока Запад предпочитает извлекать выгоду из поставок для путинских дворцов, хлопать "друга Владимира" по плечу и не замечать, какое разрушающее воздействие эта позиция оказывает на общественную мораль".

"Я убежден, что события в Вашингтоне 6 января были лишь первыми предвестниками на этом опасном пути. Мы живем во времена глобализации, а Россия на протяжении сотен лет является частью европейской, а сейчас и евроатлантической цивилизации. В этой цивилизации, - заключает Ходорковский, - не должно быть места братанию с бандитами".