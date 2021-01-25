Леонид Волков: "История предписывает, что мы должны победить"

Леонид Волков - руководитель штаба российского оппозиционера Алексея Навального. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он говорит о своем арестованном шефе, Путине, Сталине и демократии.

По словам Волкова, командой Навального рассматривался вариант его ареста. "Мы знали, что нам придется отреагировать на это. И частью этого было то, что на следующий день мы опубликуем наше большое расследование о Путине, - сказал он. - (...) В конце концов в тюрьме Навальный находится под опекой именно тех людей, которые хотели его отравить в августе. Но после этого видео любая попытка от него избавиться будет ассоциироваться лично с Путиным".

"Мы знаем, что Путин как минимум один раз пытался его отравить. Я не думаю, что Путин настолько глуп, чтобы сразу предпринимать новую попытку убийства. Но мы также знаем, что других неугодных личностей травили два раза подряд. Поэтому единственной защитой для Алексея является максимальная видимость и поддержка среди населения", - указал оппозиционер.

По мнению Волкова, не следует сравнивать дело Навального с делом Михаила Ходорковского, арестованного в 2003 году. "В 2003 году Путин был намного популярнее, чем сегодня, - отметил собеседник издания. - Экономика росла, а Ходорковский не был известным лидером оппозиции. Навальный в свою очередь является важнейшим оппозиционером в стране. Экономика парализована, популярность Путина упала".

"Путинский режим не переживет Путина, - заявил Волков. - Он слишком заточен под него. Но для нас было бы самым неблагоприятным вариантом победить лишь тогда, когда он умрет. Мы не рассматриваем возможность того, что мы не достигнем нашей цели. История предписывает, что мы должны победить. Мы поколение молодых, мы сильнее, умнее, мы не отрицаем, что два плюс два это четыре".

"Путин руководит страной с помощью личных связей, а они потеряют значимость в тот момент, когда он уйдет. Это создаст огромные возможности для демократической оппозиции, и мы не упустим этот шанс. Очень маловероятно, что такая диктатура, как путинизм, может быть передана по наследству", - полагает собеседник издания.

Сравнивая ситуацию в России с режимами других стран, Волков указал: "Северная Корея и Туркменистан - это тотальный авторитаризм. Путинский режим таковым не является. Несмотря на все проблемы. Если бы он выбрал тотальный авторитаризм, массово отправлял бы людей в концлагеря и расстреливал, наши шансы упали бы. Но режим Путина - это плутократия. Все еще существуют институты, которые, хотя и являются псевдодемократическими, все же обеспечивают некоторую комплексность общественной жизни. Это можно сравнить с Испанией Франко".

По словам оппозиционера, режим Путина отличается от сталинизма: "В режиме Путина есть некоторое разнообразие. Он играет в изощренную игру за власть. У него много подручных и приятелей, которые отвечают за одно или за другое. Их интересы он уравновешивает так, чтобы каждому было выгодно быть частью этой системы равновесия. Это сразу прекратит функционировать, когда Путина больше не будет. Поэтому мы весьма уверены, что добьемся успеха. Сценарий, согласно которому нам придется ждать, пока он умрет, является для нас наиболее неблагоприятным. Есть и другие модели. Например, может произойти переворот".

"Равновесие выгоды и ущерба при Путине как верховном третейском судье меняется. В настоящий момент у каждого игрока есть выгода. Но если один из подручных заметит, что с Путиным он находится в тупике, что он больше не может перемещаться и что Путин требует от него все больше, этот человек задастся вопросом о том, действительно ли ему нужен Путин. И тогда он может начать искать единомышленников. (...) Все подручные конкурируют друг с другом. Они ненавидят друг друга. Поэтому я думаю, что если Путин выйдет из уравнения, система потеряет равновесие, и у нас появится шанс", - пояснил оппозиционер.

"Мы можем представить себе, что после ухода Путина возникнет конфликт между несколькими группами, борющимися за новое равновесие. Это возможно. Нам не нравится ни перспектива того, что Путин будет править страной, пока не умрет, ни идея олигархического переворота. Мы стремимся к тому, чтобы Путин ушел, потому что так хочет народ", - отметил Волков.

"Путин находится в шаге от массовых репрессий, - заявил оппозиционер. - Мы уже сейчас стали свидетелями судебного заседания в отделении полиции. Это было похоже на сталинский метод в годы Большого террора. Следующим шагом могут стать судебные процессы, как при Сталине, когда осуждали сразу целые группы. По образцу: люди из этого списка получат смертные приговоры, из следующего - что-то другое".

"Аннексия Крыма обеспечила Путину лишь недолгий рост рейтинга в опросах, но уже интервенция в Сирию стала провалом. Опросы показывают, что люди не поддерживают эту войну. Это напомнило людям об Афганистане и о том, что военная авантюра там запустила конец Советского Союза. На геополитические интервенции спроса нет", - сказал Волков.