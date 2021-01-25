На что была бы похожа космическая война?

"(...) Наземная война сегодня отчасти выигрывается в экзоатмосферном пространстве с помощью средств передачи или наблюдения. В будущем одно оборудование будет подключаться к другому через спутники и будет обрабатывать огромные объемы данных. Логично, что спутники станут целями или объектами для шпионажа. Противостояние между космическими державами представляется неизбежным", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

"С момента первого полета спутника, запущенного Советским Союзом в 1957 году, покорение космоса стало неотделимо от амбиций государственной власти. Сегодня космос является важной составляющей экономической жизни. Хотя возможности запуска ракет остаются ограниченными, почти у 90 государств есть по крайней мере один спутник на орбите. Национальный центр космических исследований перечисляет около 22 тыс. объектов на орбите Земли, из которых 2,2 тыс. являются активными, то есть работающими спутниками. Не все они идентифицированы, а некоторые великие державы иногда забывают о них объявить. Три типа орбит позволяют выделять разные функции: на геостационарных орбитах (36 тыс. км) находятся телекоммуникационные спутники, на низких орбитах (от 160 до 2 тыс. км), средства наблюдения, в частности, военные. На средних орбитах находятся спутники геолокации, такие как GPS или Galileo. Хотя перегруженность еще не критична, идет экспоненциальный рост: за десять лет количество работающих спутников увеличилось более чем вдвое", - говорится в статье.

"(...) Китайские аналитики подсчитали, что как минимум 70% разведки США зависит от космического потенциала... В столь быстро меняющейся среде не сбалансирована игра между государствами, которые заинтересованы в космосе, теми, кто способен там действовать, и теми, кто хотел бы приобретать потенциал. Соединенные Штаты воссоздали отдельное космическое командование в 2019 году (первое космическое командование было в 1985 году), и по-прежнему сохраняют лидерство, несмотря на то, что они рискуют потерять свое господство. Китай и Россия начали наверстывать упущенное. Космический бюджет Китая по-прежнему намного ниже, чем у Соединенных Штатов - 10 млрд долларов по сравнению с 50 млрд, однако за десять лет он увеличился в 8 раз. Космос вписан в "китайскую мечту" Си Цзиньпина. В Европе наиболее продвинутой страной является Франция, она создала военную доктрину и космическое командование в 2020 году с двумя целями: это создание потенциала знаний и, в среднесрочной перспективе, активная оборона", - пишет Le Figaro.

"(...) В договоре 1967 года великие соперники "холодной войны" обязались избегать милитаризации космоса, отказываясь размещать там ядерное оружие. Первоначальный принцип соблюдался, но правила, ограничивающие милитаризацию и противостояние в космосе, все же остаются неясными. На дипломатическом фронте Москва и Пекин сейчас ведут двойную игру в ООН, в рамках комитета по "мирному использованию" космоса. Обсуждения практически заблокированы. Две столицы предложили новый юридически обязывающий договор о неразмещении оружия в космическом пространстве. Таким способом они надеялись помешать американскому продвижению. Но отказ Вашингтона был категоричным: США подчеркнули, что в предложение не вошло противоспутниковое оружие, расположенное на земле и разработанное их конкурентами", - комментирует Барот.

"(...) Одно из первых значимых событий произошло в 2007 году, когда Китай осуществил испытательный пуск противоспутниковой ракеты. Так, Соединенные Штаты столкнулись с проблемой в той области, где установилось их превосходство. Первые американские испытания по уничтожению спутника датируются 1985 годом. На основании своего богатого опыта Россия также разработала эту технологию, которая в первую очередь угрожает объектам на низкой орбите. "Россия публично заявляет, что стремится предотвратить превращение космоса в поле боя, но в то же время Москва продолжает вооружать космос, разрабатывая и вводя в эксплуатацию орбитальные и наземные мощности, которые стремятся использовать зависимость Соединенных Штатов от систем, расположенных в космосе", - заявил в декабре командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон, осуждая испытания противоспутниковой ракеты. Хотя разрушение объекта на орбите является крайне радикальным актом, который можно было бы рассматривать как акт войны, это маловероятно, учитывая космический мусор, который он может создать. В экзоатмосферной зоне крошечный объект, запущенный на высокой скорости, может превратиться в разрушительный снаряд. Никто не будет в безопасности", - отмечает автор статьи.

"(...) Электронная война является еще одним способом борьбы с передачей сигналов между небом и землей. Такие средства есть у всех великих держав. (...) Так, в 2017 и 2020 годах Франции удалось проследить маневры российского спутника, приближавшегося к французским спутникам. В 2018 году Китай также доказал свою способность маневрировать на геостационарной орбите. Потенциально такие операции "сближения и встречи" (RPO) могут перехватывать связь в целях шпионажа или повредить вражеский самолет. "В нижнем слое мы видели, как спутники подходят очень близко, снова взлетают, маневрируют, теряют 200 км высоты, стреляют мелкими предметами в сторону другого. Они демонстрируют, что у них есть такая возможность", - объясняют ВВС и космические силы. От подобных "учений" до космической войны остался только один шаг", - полагает журналист.

"Главное - обнаружить, идентифицировать и действовать", - поясняет генерал Лавинь, начальник штаба военно-воздушных сил и исследования космического пространства. Способность наблюдать за космосом представляет собой основную защиту от противников, а также главный вызов: с земли невозможно увидеть все. Вот почему развиваются возможности отслеживания. (...) В рамках CSpO (Комбинированная космическая операция) в течение года Франция со своими партнерами из разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и с Германией пыталась установить кодекс поведения. Устанавливая стандарты недружественного поведения, Запад хотел бы провести "красные линии" для противостояния в космическом пространстве", - резюмирует Николя Барот.