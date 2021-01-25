Почему трудно доказать связь между едой и здоровьем

"(...) Шоколад улучшает память, кофе увеличивает продолжительность жизни, но также увеличивает риск рака легких, средиземноморская диета ограничивает прогрессирование рака простаты... Почти каждую неделю СМИ сообщают об исследованиях ученых, подчеркивающих пользу или вред для здоровья того или иного продукта или диеты. Одни научные публикации все оправдывают, другие наоборот... Такие противоречия не удивительны: на самом деле, оценка воздействия пищи не имеет ничего общего с оценкой воздействия лекарства. Она не может полагаться на рандомизированное контролируемое исследование с использованием группы плацебо, то есть на метод, который считается "золотым стандартом" для оценки эффективности лечения", - пишет журналистка Le Figaro Анна Прижан.

"Когда дело касается еды, невозможно давать плацебо. Кроме того, в питании мы редко тестируем одно активное соединение, а скорее набор веществ, присутствующих в пище. И эта матрица, как мы ее называем, может сыграть определенную роль. Например, витамин имеет различный эффект, когда его вводят в таблетке или вместе с другими питательными микроэлементами", - поясняет профессор Борис Ансель, эндокринолог больницы Биша и координатор PuMS - канала на YouTube по проблемам здравоохранения, руководимого коллегией врачей.

"Это одна из причин, почему научные публикации по питанию основаны прежде всего на наблюдательных популяционных исследованиях, - говорится в статье. - Однако, как напоминает профессор Серж Эркберг, возглавляющий Национальную программу здорового питания, "одна ласточка весны не делает. Одного исследования недостаточно, чтобы установить связь между диетой и здоровьем. Нам нужно несколько когерентных и конвергентных исследований, а также представление о механизмах, которые могут объяснить эти связи".

"(...) Довольно легко поместить питательное вещество в присутствие клеток, чтобы наблюдать за происходящим, или дать его мышам, чтобы проанализировать, что происходит в их жизни", - подчеркивает профессор Стефан Шнайдер, специалист по питанию Университетской больницы Ниццы. Но эту лабораторную модель практически невозможно перенести на человека. Действительно очень трудно контролировать диету групп людей в течение месяцев и даже лет...", - отмечает автор публикации.

"(...) Самые надежные исследования - это проспективные когортные исследования. Они изучают популяции в течение очень долгого времени, сначала анализируя их пищевые привычки, затем измеряя возникновение проблем со здоровьем и пытаясь установить связь между едой и проблемами со здоровьем", - объясняет профессор Жан-Мишель Лесерф, руководитель отдела питания в Институте Пастера в Лилле. Так обстоит дело, например, с французским исследованием NutriNet-Santé, в котором на протяжении более десяти лет наблюдали около 160 тыс. участников", - пишет Le Figaro.

"(...) Эпидемиологический анализ и метанализ относятся к статистическому анализу, который включают все исследования, они позволяют оценить силу и надежность связи между питанием и здоровьем и дать рекомендации", - подчеркивает профессор Серж Эркберг. Подобный тип эпидемиологического исследования позволил, в частности, установить связь потребления красного мяса и колбасных изделий с увеличением заболеваемости раком толстой кишки, а также установить пороговые значения потребления, выше которых этот риск возрастает", - комментирует журналистка.

"В то время как в сфере питания преобладают обсервационные исследования, здесь также присутствуют интервенционные исследования. Среди самых последних следует отметить исследование Predimed, в котором получены доказательства того, что средиземноморская диета, обогащенная оливковым маслом и орехами, снижает риск сердечно-сосудистых событий у пациентов из группы риска. Это исследование было рандомизированным, то есть оно случайным образом распределяло участников по трем группам. Даже без плацебо его уровень доказательности оказывается выше, чем у эпидемиологического исследования", - резюмирует Анна Прижан.