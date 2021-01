25 января 2021 г. Ханна Фишберг | News of the World Эти путешественники подделали отрицательные тесты на COVID и избежали наказания "(...) В попытке предотвратить дальнейшее распространение новых мутаций коронавируса правительства многих стран начали требовать отрицательные тесты на COVID-19 от тех, кто хочет пересечь международные границы, но некоторые пассажиры обнаружили совершенно незаконный обходной путь", - пишет The New York Post. "Я просто открыл Photoshop и изменил дату, - признался Motherboard один человек, сфальсифицировавший отрицательные результаты теста на COVID для группы друзей. - Забавно, что документ [результат теста] был на французском языке, тогда как они находились в Швеции в тот день, когда тест якобы был сделан, но никто не увидел в этом проблемы". "Другой недавний путешественник, который отправился в отпуск в Южную Европу, нарушил правила, изменив дату в старом тесте в программе Microsoft Paint так, чтобы попасть в рамки требуемого для теста временного окна", - пишет газета. "Подлог является уголовным преступлением в США, но оба человека заявили, что им удалось избежать наказания за преступление. Другим повезло меньше: в этом месяце хорватской полицией были задержаны 45 человек за ложные ПЦР-тесты - преступление, которое карается тюремным сроком до трех лет в том случае, если их признают виновными. Недавно была задержана 17-летняя голландская девушка с поддельным отрицательным результатом теста на COVID-19 во время транзита", - сообщается в статье. "Путешественники жалуются на высокую стоимость тестов и указывают, что на подделку тестов их толкает не неуважение к правилам, а нежелание платить за ПЦР-тест. "Да, мотив, в основном, состоит в том, чтобы сэкономить деньги, - заявил один человек, подделавший тест, в WhatsApp, признав, что они "несколько напуганы" возможностью последствий, "но, тем не менее, я думаю, что очень вероятно, что большинство сотрудников авиакомпаний не нацелены на поиск мошенничества такого рода". (...) Источник: News of the World