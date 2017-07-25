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25 июля 2017 г.
25 июля 2017 г.

Леонид Бершидский | Bloomberg Businessweek

Новые санкции США против России являют собой смешанную картину

"Европейская комиссия готовится противодействовать новым санкциям, которые Конгресс США может ввести против России на этой неделе. Это, возможно, звучит так, как будто Европа объединяется с Россией после трех лет поддержки экономических ограничений против нее и западный альянс дает трещины. Но все не так просто: европейцы просто блюдут свои экономические интересы, на которые неуклюже наступает американский законопроект", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Во вторник Палата представителей Конгресса США, скорее всего, одобрит законопроект, уже поддержанный Сенатом, который вводит новые санкции против Ирана, России и Северной Кореи. Он содержит противоречивый раздел, который дает президенту полномочия ввести санкции против любой компании, предоставляющей технологии, услуги, инвестиции и любую поддержку российским проектам по экспорту газа. Это имеет опасные последствия для европейских компаний, являющихся партнерами по проекту российского газопровода "Северный поток-2" в Германию, затрагивая, в частности, французскую Engie, британско-голландскую Royal Dutch Shell, австрийскую OMV Group и немецкие Uniper и Wintershall", - говорится в статье.

"Законопроект о санкциях обвиняет Россию в использовании экспорта газа как оружия, что является устаревшей критикой, по крайней мере в отношении Европы. ЕС годами боролся с попытками российского государственного поставщика "Газпрома" злоупотреблять своим господством в Восточной Европе, и сейчас стороны близки к окончательному урегулированию - практически полностью на условиях ЕС, - сообщает Бершидский. - Теперь, когда Россия пошла на уступки, Евросоюз уж точно не нуждается в попытках США навязать его рынку собственный, более дорогостоящий продукт".

"Главная проблема со старыми и новыми американскими санкциями заключается вот в чем: в то время как они раздражают американских союзников и предприятия, они также подталкивают Россию к большей самодостаточности", - отмечает Бершидский, полагая, что "вряд ли США заинтересованы в таком результате".

"Сенатор Джон Маккейн, как хорошо известно, назвал Россию "газозаправочной станцией, прикидывающейся государством". Американские законодатели исходят из этого упрощенного понимания, вводя новые санкции. Но они не могут в принципе запретить России экспортировать энергоносители: американские союзники в Европе это не поддержат, а США, несмотря на все высказывания Трампа в духе "Америка прежде всего", все еще считаются с их мнением", - говорится в статье.

Источник: Bloomberg Businessweek


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