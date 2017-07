25 июля 2017 г. Франсин Кифер | The Christian Science Monitor По вопросу России Конгресс США проявил примечательное единство "Полемика на российскую тему - один из самых характерных вопросов недавно начавшегося президентства Дональда Трампа - расценивается президентом и его сторонниками как политическая "охота на ведьм", в то время как в новостных ток-шоу постоянно участвуют демократы, поднимая серьезные вопросы", - отмечает обозреватель The Christian Science Monitor Франсин Кифер. "Но, если заглушить шумные заявления политиков и СМИ, останется Конгресс, где и республиканцы, и демократы, по-видимому, твердо решили сдерживать Россию, даже если это значит, что придется перечить президенту, - говорится в статье. - По словам наблюдателей, нынешний состав Конгресса занимает самую жесткую за несколько десятилетий позицию в отношении Москвы, а основная причина в том, что попытки России повлиять на прошлогодние выборы в США невозможно игнорировать - удар был нанесен слишком близко". "Когда мы чувствуем, что над нами нависла угроза (а наши выборы и наша кибербезопасность определенно под угрозой), мы встаем плечом к плечу", - сказал в интервью газете сенатор-республиканец Дэвид Пэдью. Автор называет его одним из ближайших союзников Трампа в Сенате США. "Мы не собираемся утверждать, будто по этому вопросу Конгресс США выступает как монолит", - уточняет автор. В Палате представителей путь к новым санкциям в отношении России оказался менее гладким, чем в Сенате. И все же ожидается, что на этой неделе Палата представителей примет переработанное постановление о санкциях. Одновременно внимание Конгресса переключается на Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба президента, а также членов семьи президента, в том числе его зятя и советника Джареда Кушнера. В понедельник Кушнер предстал перед сенатским комитетом по делам разведки, расследующим российские попытки повлиять на выборы и потенциальный сговор штаба Трампа с Россией. Сегодня он предстанет перед комитетом Палаты представителей по делам разведки, который ведет сходное расследование. Сенатский юридический комитет договаривается с сыном президента Дональдом Трампом-младшим и Манафортом о том, чтобы они тоже предстали перед этим комитетом, сообщает автор. "Поразительно, что в комитете по делам разведки и в юридическом комитете мы наблюдаем, что обе партии стабильно играют лидирующую роль в продолжении расследований, - заметил сенатор-демократ Крис Кунс. - Это не такой разобщающий вопрос, как может показаться при поверхностном взгляде". Пол Сондерс, работавший в Госдепартаменте в президентство Джорджа У.Буша, полагает, что американо-российские отношения сейчас самые плохие с начала 1980-х. "По словам Сондерса, ныне предмет беспокойства - скорее российские кибератаки и вмешательство в политическую жизнь, чем "горячая" война, но в 1980-х было ощущение, что отношения могут улучшиться. Сегодня ожидается, что они вполне могут ухудшиться", - говорится в статье. "Отношение к России на Капитолийском холме - беспрецедентно враждебное", - говорит Сондерс, в настоящее время эксперт Center for the National Interest (Вашингтон). Он объясняет это "преимущественно негодованием по поводу вмешательства России в выборы". Позиции американских политиков в отношении России "абсолютно перевернулись с ног на голову" по сравнению с периодом холодной войны, говорит эксперт Джеффри Манкофф (Center for Strategic and International Studies). "Демократы заняли более "ястребиную" позицию и высказываются громогласнее, требуя от Конгресса, где большинство принадлежит республиканцам, расширить надзор над отношениями администрации Трампа с Россией", - отмечает издание. Многие республиканцы считают, что поток дурных новостей о возможном сговоре России с штабом Трампа объясняется навязчивой кампанией прессы, наигранными проявлениями возмущения со стороны демократов, а также тем фактом, что в Белом доме много неофитов. "Многие из тех, кто голосовал за республиканцев, тоже не считают, что тема России должна быть одной из главных забот", - отмечает автор. Источник: The Christian Science Monitor