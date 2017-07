25 июля 2017 г. Кэти Завадски | The Daily Beast Инакомыслящий режиссер помог российскому товарищу Трампа атаковать США "Когда семья Трампа пыталась оправдать самые подозрительные встречи Дональда Трампа-младшего с российскими чиновниками или президента с самим Владимиром Путиным, они утверждали, что речь шла только о сиротах. Но в анналах чрезвычайно непростых отношений Вашингтона с Путиным это является кодовым словом - они обсуждали санкции", - пишет The Daily Beast. Российская кампания по дискредитации сведений о смерти Магнитского и отмене санкций стала одной из навязчивых идей Путина. "Что могло быть лучше заявления критика режима, который внезапно все понял и полностью изменил свои взгляды?" - задается вопросом автор статьи Кэти Завадски. "Такая история произошла с Андреем Некрасовым, человеком, ранее снимавшим документальные фильмы, в которых утверждалось, что восхождение Путина к власти было обеспечено организованными государством взрывами жилых зданий глухой ночью", - говорится в статье. "Сейчас Некрасов появляется на российском телевидении, утверждая, что он расследовал дело Магнитского и внезапно осознал, что это одна большая ложь", - пишет издание. "Некрасов является центральной фигурой в истории о связанных с Магнитским санкциях, потому что именно его фильм был использован для попыток привлечь депутата Палаты представителей Дану Рорабахера на российскую сторону. И российский юрист Наталья Весельницкая, встречавшаяся с Дональдом Трампом-младшим для беседы об усыновлениях, оплатила демонстрацию фильма Некрасова в Вашингтоне всего лишь несколько дней спустя и присутствовала на ней", - утверждает Завадски. В фильме "Акт Магнитского: за кулисами" (Magnitsky Act: Behind the Scenes) Некрасов рассказывает историю о том, как он планировал разоблачить смерть забившего тревогу юриста от рук российских властей. Вместо этого, по его словам, он обнаружил невероятную ложь со стороны работодателя Магнитского, родившегося в США бизнесмена Билла Браудера, пишет издание. "Неясно, когда Некрасов снял ключевые части "Акта Магнитского", но он освобождает российское правительство от какой-либо ответственности за смерть Магнитского", - отмечает автор. Браудер рассказал The Daily Beast, что большая часть интервью с ним, использованного в фильме, была снята в 2010 году, после беседы в Финляндии, когда тогдашняя подруга Некрасова, депутат Европарламента от Финляндии по имени Хайди Хаутала, попросила Браудера побеседовать с режиссером. Они вновь встретились в 2015 году на Форуме свободы в Осло. По словам Браудера, Некрасов сказал ему, что он получил значительное финансирование для своего фильма и попросил его о сотрудничестве. "В этом было что-то странное, мне это не понравилось", - сказал Браудер о встрече, которую можно увидеть в этом фильме. Некрасов вновь появился на презентации книги Браудера и уговорил финансиста дать последнее интервью. "Я сказал ему во время съемки, что он, похоже, работает на ФСБ, - вспоминает Браудер. - Такие вопросы задает ФСБ". Некрасов прислал The Daily Beast письмо на пять страниц с ответами на вопросы для этой статьи, сообщает Завадски. Он подчеркнул, что картина началась как документальное восхваление Магнитскому, но что его взгляды изменились, в особенности после того, как он опросил Андреаса Гросса, автора доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы о смерти Магнитского. "Господин Гросс сказал мне, что Магнитского не убили, но он умер, потому что в тюрьме его оставили без внимания", - заявил Некрасов. Но Гросс опроверг окончательный вариант фильма Некрасова и назвал некоторые его заявления "очевидно ложными". Тем не менее, по словам Браудера, он не считает Некрасова агентом российского государства. "На мой взгляд, у него нет никаких политических взглядов", - сказал Браудер The Daily Beast. По словам Некрасова, он остается независимым автором. "Я - последовательный критик олигархической капиталистической системы, которая ограбила российский народ и внедрила в стране "культуру" неокрепостничества, - заявил Некрасов. - Билл Браудер является или, по крайней мере, определенно был частью этой олигархической капиталистической системы". "Прежде чем Некрасов начал снимать фильм о Магнитском, он согласился работать над документальным фильмом о распаде Советского Союза вместе с американским журналистом Дэвидом Сэттером", - пишет Завадски. Они познакомились, когда Некрасов построил свой документальный фильм о взрыве домов в 1999 году в Москве в значительной степени на записанном интервью с Сэттером. "Почему [ФСБ] важно, что он снял фильм о взрывах? - задается вопросом Сэттер. - Потому что они могут позже использовать его для других целей, и ему, скорее всего, поверят". Сэттер утверждает, что их связал для записи этого интервью Александр Гольдфарб, участник российской оппозиции, близкий к олигарху Борису Березовскому. "Березовский также был связан с другим проектом Некрасова - фильмом об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко", - отмечает издание. Источник: The Daily Beast