"Северный поток-2" - это не дело Трампа

"Европа зависит от импорта газа. Тем более важной для нее становится ориентация на нескольких поставщиков. Но каким образом можно при этом сократить транзитные риски?" - задается вопросом в статье, опубликованной на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung, генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.

"Европа намерена увеличивать независимость и самодостаточность. И это касается не только внешней и оборонной политики, но и энергетической сферы. Лозунг Трампа "Америка прежде всего" означает и то, что США открыли для себя европейский газовый рынок, - пишет автор. - Сенат оказывает давление, не скрывая намерения добавить проект по строительству "Северного потока-2" в список антироссийских санкций и неприкрыто указывая на стремление гарантировать американцам рабочие места и соблюдать собственные экономические интересы".

"Американский сжиженный природный газ (СПГ), безусловно, конкурирует с российским газом, поставляемым по газопроводам, - продолжает Зееле. - Однако при этом все должны понимать, и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль выразился ясно: энергообеспечение Европы - это чисто европейская задача, США тут ни при чем". Автор публикации предлагает рассматривать дискуссию о "Северном потоке-2" именно в этом ключе.

"Америка, а также Польша и страны Балтии, находящиеся с ней в связке, не имеют ни права накладывать вето, ни чинить препятствия российско-европейским энергетическими отношениям, включая строительство трубопроводов", - уверен австрийский топ-менеджер.

С позиции Европы, "Северный поток-2" практически незаменим, говорится в статье. "Европе нужно больше газового импорта. Конечно, существует СПГ с Ближнего Востока и из Америки, солидный газовый импорт из Норвегии. Все это указывает на то, что газ давно перестал быть рычагом для оказания политического давления, поскольку источники многообразны и диверсифицированы", - указывает автор публикации.

"Северный поток-2", продолжает Зееле, не только представляет собой еще одно предложение, но и "благодаря низким затратам на транспортировку становится весьма привлекательным предложением с очевидным преимуществом для потребителей: безопасность поставок и дешевизна. Тем более, финансируется проект частными компаниями, без привлечения средств Евросоюза".

"Никто не обязан покупать российский газ, - подчеркивает гендиректор австрийской компании. - По этой причине в прошлом ЕС участвовал в финансировании строительства терминалов для приема СПГ".

"Сжиженный газ из Америки определенно предоставляет Европе неплохую возможность. Однако опыт показывается: вопрос о том, куда пойдет СПГ, решает цена. Танкеры плывут туда, где сулят наибольшую выгоду", - пишет автор.

"Но у нас есть поставщик, который может удовлетворить растущий газовый спрос европейцев: это Россия. Тревоги Украины? В нашу задачу как предприятий не входит консолидация бюджета этой страны. Киев на протяжении многих десятилетий получал миллиарды от транзита газа - к сожалению, ему не удалось инвестировать эти средства в санацию собственной сети трубопроводов", - отмечает автор материала.

"Европе необходима энергетическая самодостаточность. Более того, в условиях свободного рынка именно компании принимают решения и тем самым берут на себя риски. Как в случае с "Северным потоком-2", - резюмирует Райнер Зееле.