25 июля 2017 г. Редакция | Financial Times Конгресс принимает меры в отношении России в отсутствие лидерства Трампа Любой хозяин Белого дома в этом году столкнулся бы с вопросом, расширять ли санкции против России в связи с предполагаемым вмешательством в выборы США, говорится в редакционной статье британской Financial Times. Победа Дональда Трампа сделала этот вопрос еще сложнее. "Расследование о том, состояли ли члены приближенного круга президента в сговоре с русскими, ограничило возможность маневрирования Трампа, - отмечает издание. - Теперь американские конгрессмены намереваются формально связать руки президенту". "В прошлые выходные они достигли согласия по широким новым мерам наказания для наращивания давления на российскую экономику, - пишет газета. - Согласно законопроекту, Трампу больше не будет дозволено снимать санкции против России, Ирана или Северной Кореи в одностороннем порядке, посредством указа". Как ожидается, Палата представителей проголосует по законопроекту во вторник. "Сдерживая полномочия Трампа при прямом взаимодействии с Москвой, американские конгрессмены, в том числе республиканское большинство, фактически заявляют, что с учетом национальных интересов ему это доверять нельзя, - считает редакция. - Это унижение для Трампа, но и неудача для Путина. Если российский президент и в самом деле организовал вмешательство в выборы США, то оно не приносит запланированных плодов. Поскольку Трамп не берет на себя инициативу, у Конгресса есть полное право на защиту демократических институтов". Проблема новых санкций состоит в сопутствующем ущербе, отмечает FT: любая компания, участвующая в энергетических проектах с Россией, будет наказана. "Если не будут приняты поправки, это подвергнет опасности планы Германии качать газ напрямую из России, а также усилит напряженность между Берлином и прибрежным странами Балтии в связи с российским газовым проектом "Северный поток", - говорится в статье. Газета комментирует: "Путин показал себя мастером использования таких расхождений в прошлом. Было бы плачевным, если бы то, как этот закон составлен, подорвало западное единство цели и позволило ему сделать это вновь". Источник: Financial Times