25 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Новые санкции сплотили Конгресс США, но обидели ЕС И республиканцы, и демократы в Конгрессе твердо решили сдерживать Россию, и новый законопроект станет крупным - и необходимым - упреком Трампу, который "загадочным образом" идет на уступки Путину, пишут американские СМИ. Евросоюз не смирится с ударом США по его энергетическим проектам, сообщает европейская пресса: энергобезопасность ЕС, в том числе "Северный поток-2" - не дело Трампа. "Полемика на российскую тему - один из самых характерных вопросов президентства Дональда Трампа - расценивается президентом и его сторонниками как политическая "охота на ведьм", - отмечает обозреватель The Christian Science Monitor Франсин Кифер. Но, если заглушить шумные заявления политиков и СМИ, останется Конгресс, где и республиканцы, и демократы, по-видимому, твердо решили сдерживать Россию, даже если это значит, что придется перечить президенту. "Когда мы чувствуем, что над нами нависла угроза (а наши выборы и наша кибербезопасность определенно под угрозой), мы встаем плечом к плечу", - сказал в интервью газете сенатор-республиканец Дэвид Пэдью. В Палате представителей путь к новым санкциям в отношении России оказался менее гладким, чем в Сенате, однако ожидается, что на этой неделе и она примет переработанное постановление о санкциях, говорится в статье. Одновременно внимание Конгресса переключается на Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба президента, а также членов семьи президента, в том числе его зятя и советника Джареда Кушнера. Кушнер уже предстал на слушаниях в комитетах, сыну президента Дональду Трампу-мл. и Манафорту это еще предстоит, сообщает автор. "По словам Пола Сондерса, работавшего в Госдепе в президентство Джорджа У.Буша, ныне предмет беспокойства - скорее российские кибератаки и вмешательство в политическую жизнь, чем "горячая" война, но в 1980-х было ощущение, что отношения могут улучшиться. Сегодня ожидается, что они вполне могут ухудшиться", - говорится в статье. "Отношение к России на Капитолийском холме - беспрецедентно враждебное", - говорит Сондерс, объясняя это "преимущественно негодованием по поводу вмешательства России в выборы". "Демократы заняли более "ястребиную" позицию и высказываются громогласнее, требуя от Конгресса, где большинство принадлежит республиканцам, расширить надзор над отношениями администрации Трампа с Россией", - отмечает издание. "Законопроект по санкциям, распространяющийся на Россию, который Палата представителей рассмотрит во вторник, поставит политику президента Трампа по отношению к путинскому режиму под внешнее управление, не давая ему снимать санкции без одобрения Конгресса, - пишет The Washington Post в редакционной статье. - Это радикальный, но необходимый ответ на необъяснимую симпатию, которую Трамп выказал по отношению к Кремлю, а также на продолжающиеся вопросы по поводу российской поддержки его президентской кампании". Мера может возыметь некоторые непреднамеренные последствия, предупреждает редакция. "Американская и европейская политика по Украине основывалась на предложении России ослабить санкции в случае проведения в жизнь мирного плана 2015 года, - говорится в статье. - Если теперь Путин заключит, что у него нет шансов получить эту награду, он может инициировать эскалацию все еще тлеющего конфликта в восточных областях Украины. Чиновники ЕС, в свою очередь, обеспокоены положениями законопроекта, предусматривающими санкции против компаний, которые вступают в партнерство с Россией при строительстве трубопроводов для экспорта газа и нефти, и грозят ответными мерами". И, тем не менее, "стало чересчур очевидным, что Трампу нельзя доверять защиту жизненно важных интересов США перед лицом неотступной российской агрессии. Он не проявил заинтересованности в том, чтобы остановить российские кибератаки. Как кажется, он готов пойти на крупные уступки Путину просто так, начиная с возвращения дипломатических зданий и кончая прекращением американской поддержки силам повстанцев в Сирии", отмечает издание. "Почему Трамп продолжает действовать именно так, остается загадкой, - подытоживает редакция. - Но Конгресс прав касательно ограничения ущерба". Любой хозяин Белого дома в этом году столкнулся бы с вопросом, расширять ли санкции против России в связи с предполагаемым вмешательством в выборы США, говорится в редакционной статье Financial Times. Победа Дональда Трампа сделала этот вопрос еще сложнее. "Расследование о том, состояли ли члены приближенного круга президента в сговоре с русскими, ограничило возможность маневрирования Трампа, - отмечает издание. - Теперь американские конгрессмены намереваются формально связать руки президенту". Согласно законопроекту, который Палата представителей должна одобрить во вторник, "Трампу больше не будет дозволено снимать санкции против России, Ирана или Северной Кореи в одностороннем порядке, посредством указа", говорится в статье. "Сдерживая полномочия Трампа при прямом взаимодействии с Москвой, американские конгрессмены фактически заявляют, что с учетом национальных интересов ему это доверять нельзя, - считает редакция. - Это унижение для Трампа, но и неудача для Путина. Если российский президент и в самом деле организовал вмешательство в выборы США, то оно не приносит запланированных плодов. Поскольку Трамп не берет на себя инициативу, у Конгресса есть полное право на защиту демократических институтов". Проблема новых санкций состоит в сопутствующем ущербе, отмечает FT: любая компания, участвующая в энергетических проектах с Россией, будет наказана. Если не будут приняты поправки, это подвергнет опасности планы Германии качать газ напрямую из России, а также усилит напряженность между Берлином и прибрежным странами Балтии в связи с российским газовым проектом "Северный поток". Газета комментирует: "Путин показал себя мастером использования таких расхождений в прошлом. Было бы плачевным, если бы то, как этот закон составлен, подорвало западное единство цели и позволило ему сделать это вновь". Во вторник американский Конгресс может принять "законопроект, у которого есть потенциал на долгое время испортить отношения между США и ЕС", пишет Винанд фон Петерсдорф на страницах Frankfurter Allgemeine. "Этот закон ставит крест на двустороннем принципе наложения санкций, ведь ранее США и ЕС согласовывали санкции против России, которые были введены после противоречащей международному праву аннексии Крыма", - отмечает автор. Теперь же "американцы хотят принимать решения в одностороннем порядке", но "еще хуже то, что закон вводит санкции против компаний других стран, сотрудничающих с российскими партнерами", подчеркивает журналист. Одна из ясно сформулированных целей закона - газопровод "Северный поток-2" из России в Германию. С точки зрения американцев, он усилит зависимость европейцев от России и ослабит Польшу и Украину, у которых в Вашингтоне есть сильное лобби. "Евросоюз просто ставят перед фактами", - критикует фон Петерсдорф. Определенную роль тут играет и желание США стать экспортером энергоресурсов, включая сжиженный газ, добавляет он. "Законопроект неприкрыто постулирует цель развивать экспорт американского газа за рубеж для создания рабочих мест в США. В прошлом американские законодатели не часто заявляли о том, что коммерческие интересы для них важнее плодотворного сотрудничества с ЕС", - говорится в статье. Евросоюз опасается за свои энергетические проекты и готовит ответные действия, пишет корреспондент Les Echos в Брюсселе. "Не отрывая глаз от Конгресса США, а руками готовясь при необходимости обнажить шпагу, Еврокомиссия решительно вызвалась защищать европейские интересы в случае возможного принятия Конгрессом санкций против России за ее предполагаемое вмешательство в американские выборы и ее агрессию на Украине", - говорится в статье. "Северный поток-2" решительно поддерживается Германией, и она активно выступает против американского подхода, однако этот проект оспаривается несколькими странами Восточной Европы во главе с Польшей: они усматривают угрозу для Европы в повышении ее энергетической зависимости от России, передает автор. По требованию Жан-Клода Юнкера был подготовлен документ, где сказано, что американские санкции могут "сильно повлиять на европейские компании, которые на законном основании ведут переговоры с российскими предприятиями в железнодорожной, кораблестроительной, финансовой и горнодобывающей сферах". Первая цель Брюсселя - добиться минимальных юридических гарантий от США в том, что интересы европейских компаний будут защищены, отмечает журналист. Документ напоминает о двух других мерах, которые следует проработать, если дипломатического пути окажется недостаточно: возможно опираться на Blocking statutes от 1996 года, направленные на защиту ЕС от экстерриториальных последствий законов, принятых третьими странами, а также "подготовить ответные меры, совместимые с нормами ВТО", передает издание. В статье, опубликованной на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung, генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле пишет: "Европа намерена увеличивать независимость и самодостаточность. И это касается не только внешней и оборонной политики, но и энергетической сферы. Лозунг Трампа "Америка прежде всего" означает и то, что США открыли для себя европейский газовый рынок. Сенат оказывает давление, не скрывая намерения добавить проект по строительству "Северного потока-2" в список антироссийских санкций и неприкрыто указывая на стремление гарантировать американцам рабочие места". "Американский сжиженный природный газ (СПГ), безусловно, конкурирует с российским газом, поставляемым по газопроводам, - продолжает Зееле. - Однако при этом все должны понимать, и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль выразился ясно: энергообеспечение Европы - это чисто европейская задача, США тут ни при чем". Автор публикации предлагает рассматривать дискуссию о "Северном потоке-2" именно в этом ключе. С позиции Европы, "Северный поток-2" практически незаменим, утверждает специалист. "Сжиженный газ из Америки определенно предоставляет Европе неплохую возможность. Однако опыт показывает: вопрос о том, куда пойдет СПГ, решает цена. Танкеры плывут туда, где сулят наибольшую выгоду", - пишет автор. "Но у нас есть поставщик, который может удовлетворить растущий газовый спрос европейцев: это Россия. Тревоги Украины? В нашу задачу как предприятий не входит консолидация бюджета этой страны. Киев на протяжении многих десятилетий получал миллиарды от транзита газа - к сожалению, ему не удалось инвестировать эти средства в санацию собственной сети трубопроводов", - отмечает автор материала. "Европе необходима энергетическая самодостаточность. Более того, в условиях свободного рынка именно компании принимают решения и тем самым берут на себя риски. 