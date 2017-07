Доказано наукой: счастье действительно можно купить за деньги

Говорят, что счастье за деньги не купишь, но наука считает иначе, пишет Карен Каплан в американской газете Los Angeles Times. Как сообщает журналистка, международная исследовательская команда продемонстрировала, что действительно можно сделать себя счастливее, платя другим людям за выполнение вашей работы по дому, отнимающей много времени.

Из нового исследования, опубликованного в понедельник в Трудах Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences), следует, что не важно, богаты вы или бедны. Если у вас времени в обрез, можно увеличить свою удовлетворенность жизнью, обменивая деньги на минуты, которые вы можете использовать, как хотите, передает автор.

"Исследователи во главе с Эшли Уилланс, новым профессором в Гарвардской школе бизнеса, начали с данных опроса при участии примерно 4500 человек в США, Канаде, Дании и Нидерландах, - говорится в статье. - Участников опроса спросили, платят ли они другим людям за выполнение "неприятных повседневных дел" с тем, чтобы "увеличить количество своего свободного времени". В 28% случаев ответ был утвердительный, сообщает Каплан. Те, кто ответил положительно, тратили в среднем 147,95 доллара в месяц на покупку дополнительного времени.

"То, что они теряли в деньгах, они возмещали в счастье, - продолжает автор. - Уилланс и ее коллеги выяснили, что люди, которые обменивали деньги на время, были более довольны жизнью, чем те, кто этого не делал. Они также с меньшей вероятностью заявляли, что испытывают "стресс от нехватки времени" - состояние, которое связывалось с более низким уровнем удовлетворенности жизнью".

Журналистка отмечает, что данные выводы подтвердились даже после того, как исследователи приняли во внимание количество денег, которое участники опроса тратили на продукты - переменная, используемая в качестве косвенного показателя дискреционного дохода. "Люди на всем спектре доходов выиграли от покупки времени", - говорится в исследовании.

Также исследователи провели более прямой тест при помощи 60 работающих взрослых в Ванкувере, сообщает издание. Два уикенда подряд им выдавали по 40 долларов на расходы. В одну неделю добровольцев попросили потратить деньги на материальную покупку. А в другую неделю - на что-то, что сэкономило бы им время. Участники эксперимента сообщили о меньшем стрессе в связи с нехваткой времени в ту неделю, когда они купили услугу, экономящую время, чем в ту, когда они приобрели материальный товар, говорится в статье. "Также они испытывали больше позитивных чувств (таких как радость и энтузиазм) и меньше негативных эмоций (таких как злость, страх и нервозность) в ту неделю, когда купили себе время", - добавляет автор.

Другими словами, исследователи нашли способ покупать счастье, заключает автор.