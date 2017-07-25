Тысяча россиян митинговала в Москве против цензуры в интернете

Российские власти множат меры, ограничивающие свободы пользователей интернета. Начиная с 2012 года были заблокированы сотни сайтов и веб-страниц, пишет журналистка Le Figaro Эльза Трухильо.

Воскресный митинг против ограничений, нависших над российским интернетом, собрал в Москве около тысячи человек. Выступая против "полицейского государства", митингующие изобличили ряд законодательных мер, принятых российским правительством для усиления своего воздействия на интернет, говорится в статье. Подобный контроль, по мнению Павла Рассудова, бывшего председателя Пиратской партии России, постоянно усиливается после 2011 года - с того времени, когда президентская кампания Владимира Путина сопровождалась широкомасштабными митингами протеста. "Тогда власти поняли, что интернет является орудием мобилизации, что он привел к тому, что люди вышли на улицы", - пояснил Павел Рассудов в интервью агентству AFP.

Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch, вышедший в середине июля, подчеркивает, что начиная с 2012 года сотни сайтов и веб-страниц были заблокированы российскими властями. Десятки россиян также привлекались к уголовной ответственности на основе сообщений, видеороликов или статей, выложенных в соцсетях. В апреле российским правительством был составлен список экстремистских материалов. Были признаны противозаконными 4074 картинки, статьи или лозунга. В их числе - карикатура на Владимира Путина с "накрашенными глазами и губами". Эта картинка, появившаяся в 2013 году, стала символом митингов за соблюдение в стране прав ЛГБТ, отмечает Трухильо.

На протяжении нескольких месяцев Россия стремится подражать примеру Китая, известного строгостью своего контроля над интернетом, считает автор статьи.

21 июля Госдума РФ приняла закон, запрещающий использование в России "анонимайзеров" - веб-служб, позволяющих анонимно заходить на сайты, заблокированные в стране. Роскомнадзор обязан составить список этих служб и сможет их заблокировать, если они не станут соблюдать этот запрет, уточняет закон, который должен войти в силу 1 ноября. Госдума также проголосовала за принятие закона, обязывающего интернет-пользователей авторизовываться с указанием номера своего телефона, чтобы получить доступ к онлайн-мессенджерам, пишет журналистка.