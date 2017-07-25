Санкции против России: Брюссель защищает свои интересы

Евросоюз опасается за свои энергетические проекты и готовит ответные действия, пишет корреспондент французской Les Echos в Брюсселе Дерек Перотт.

"Не отрывая глаз от Конгресса США, а руками готовясь при необходимости обнажить шпагу, Еврокомиссия решительно вызвалась защищать европейские интересы в случае возможного принятия в этот вторник Конгрессом санкций против России за ее предполагаемое вмешательство в американские выборы и ее агрессию на Украине", - говорится в статье.

Евросоюз опасается, что американские меры, нацеленные на российский энергетический сектор, затронут его интересы и проекты, блокируя важные досье, куда вовлечены российские участники, начиная с проекта газопровода "Северный поток-2", призванного соединить Россию с Германией через Балтийское море. Начиная с субботы официальный представитель Еврокомиссии выражает обеспокоенность тем, что новые американские санкции могут вызвать "нежелательные последствия" такого рода. "Северный поток-2" решительно поддерживается Германией, и она активно выступает против американского подхода, однако этот проект оспаривается несколькими странами Восточной Европы во главе с Польшей: они усматривают угрозу для Европы в повышении ее энергетической зависимости от России, передает автор.

По требованию Жан-Клода Юнкера, сильно озабоченного этим досье, был подготовлен документ, где сказано, что американские санкции могут "сильно повлиять на европейские компании, которые на законном основании ведут переговоры с российскими предприятиями в железнодорожной, кораблестроительной, финансовой и горнодобывающей сферах".

Первая цель Брюсселя - добиться минимальных юридических гарантий от США в том, что интересы европейских компаний будут защищены, отмечает журналист.

Документ напоминает о двух других мерах, которые следует проработать, если дипломатического пути окажется недостаточно, продолжает Перотт. Первая - опираться на Blocking statutes от 1996 года, направленные на защиту ЕС от экстерриториальных последствий законов, принятых третьими странами. Идея состоит в попытке воспрепятствовать применению санкций на европейской территории. Второй ответный удар, упомянутый в документе, - "подготовить ответные меры, совместимые с нормами ВТО".

В понедельник Кремль счел, что санкционная политика Вашингтона является "контрпродуктивной и вредящей интересам наших двух стран и интересам третьих стран". В Брюсселе это досье, несомненно, займет важное место на заседании Еврокомиссии в среду, уверен журналист.